Ющенко-Тимошенко: все нові й нові сюрпризи у відносинах...

Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко не перестають дивувати сюрпризами у своїх відносинах. Після відвертого протистояння, з урахуванням того, що 24 грудня Ю.Тимошенко вказала Президентові «на двері», заявивши, що він повинен піти у відставку, не переобтяжуючи парламент імпічментом, 25 грудня вони практично одночасно прибули до Євпаторії, де стався вибух у п`ятиповерховому житловому будинку. Причому разом оглядали місце трагедії і спілкувалися з потерпілими, разом їхали з Сімферополя до Євпаторії і назад. Але і на цьому сюрпризи не закінчилися.

Вибух житлового будинку в Єпаторії стався 24 грудня близько 21.30, проте далеко не в усіх нічних випусках новин пройшла інформація про цю трагедію. Цього ж дня ближче півночі стало відомо про створення урядової комісії з вивчення обставин вибуху на чолі з першим віце-прем`єр-міністром Олександром Турчиновим і про його плани вирушити до Євпаторії. На той час МНС повідомляло про руйнування двох під`їздів, проте нічого не було відомо про ступінь заселеності будинку.

Вранці журналісти, відряджені в поїздку з віце-прем`єром, в аеропорту «Бориспіль» дізналися, що з ними летить і прем`єр, а це означає, що масштаби трагедії достатньо великі. Надійшла інформація, що під завалами можуть знаходитися до 80 людей.

Вже на борту літака Ту-134 зі слів Ю.Тимошенко журналісти дізналися, що о 9.30, без її і Турчинова участі, пройде екстрене засідання Кабміну для ухвалення рішення про виділення компенсацій постраждалим. На той час вже була інформація про 9 загиблих і 20 врятованих.

Відразу по прильоту до Сімферополя (звідти автомобілями планувалося дістатися до Євпаторії) в аеропорту Ю.Тимошенко провела приблизно півгодинну нараду з представниками кримської влади і заявила, що Кабмін вирішив виділити 70 млн. грн. для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків вибуху. Перш за все, заявила прем`єр журналістам, євпаторійське Управління праці і соціальної політики видасть по 20 тисяч сім`ям, квартири яких зруйновані повністю, і по 10 тисяч тим, чиє житло постраждало частково. «Ці гроші можна буде одержати вже через півгодини», - додала прем`єр. Крім того, Тимошенко пообіцяла виплату без зволікання по 100 тис. родичам загиблих. Також прем`єр повідомила, що, за попередніми висновками експертів, причиною вибуху став не витік побутового газу, а вибух балона з киснем у майстерні, розташованій у підвалі будинку.

Після короткої заяви прем`єра пресі, почалася підготовка до від`їзду в Євпаторію. Проте з цим виникла незрозуміла затримка, в ході якої з`ясувалося, що до Сімферополя вилетів В.Ющенко. «Вирішила (Ю.Тимошенко - Авт.) дочекатися Президента.», - припустили журналісти і не помилилися.

Президентський ЯК-40 приземлявся практично опівдні, і біля літака Віктора Ющенка чекала прем`єр Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов і глава МНС Володимир Шандра (останній у Євпаторії був у ніч трагедії).

Про те, чи була запланована або очікувалася ця зустріч, залишається здогадуватися. Констатувати можна лише те, що полум`яних обіймів і якихось дискусій не було (до речі, і ситуація не налаштовує). Дорогою до автомобіля Президентові, а також секретарю РНБО Раїсі Богатирьовій, яка супроводжувала в поїздці гаранта, представники місцевої влади доповідали про ситуацію. Ю.Тимошенко йшла на віддалі.

Проводячи главу держави до “Мерседеса”, прем`єр зупинилася біля передніх дверей, явно зі сміливим наміром сісти поруч з водієм, Президент же підійшов до задніх дверей з боку водія, і коли знімав пальто, щось говорив прем`єрові, як здалося, з дещо іронічною усмішкою. В результаті обидва поїхали в одному автомобілі.

Дорога до Євпаторії зайняла приблизно півгодини. Прибувши на місце трагедії, Президент і прем`єр разом з супроводом хвилин 15 знаходилися практично в епіцентрі трагедії, де ще кілька годин тому стояла хрущовка . Другий і третій (з шести) під`їзди стерті «з лиця землі», ніби їх цілеспрямовано вирізали і вивезли.

Уламки будинку були схожі на добротно зроблену декорацію для зйомок фільму про війну – неймовірно чітко були видно сліди від сходів між поверхами, а на внутрішніх стінах - закриті двері квартир. Завали, які після вибуху, за словами очевидців, були на рівні третього-четвертого поверхів, на першу годину дня вдалося розібрати приблизно до другого. Весь жах того, що сталося можна було зрозуміти лише впритул наблизившись до руїн. З-під блоків стирчали залишки того, що називається «матеріальним майном».

Рятувальники, практично не використовуючи важку техніку, щоб не нашкодити тим людям, які могли залишитися в живих, розбирали завали за допомогою підйомних кранів. «Під тими блоками на першому поверсі чоловік, треба швидше...», - сказав один з них, вказавши на гору уламків каміння. Після цих слів, при погляді на руїни тілом побігли мурашки, і відразу вилетіли з голови наміри при нагоді запитати у Тимошенко і Ющенка щось на кшталт «Як могло статися, що після стількох звинувачень на адресу один одного ви їздите в одній машині?».

Боюся помилитися, але здалося, що і Президент, і прем`єр теж забули про свою фактично опозиційність один одному.

Ю.Ющенко і Ю.Тимошенко спілкувалися з потерпілими і жителями сусідніх будинків, обіцяли зробити все можливе для розслідування того, що сталося і недопущення подібних трагедій, причому Президент кілька разів вживав слово «ми». Ось лише кілька цитат: «Ми приїхали висловити співчуття. У вас все буде добре. Ви отримаєте і квартири, і компенсації. Дай Бог, щоб ті люди, які там залишилися (під завалами – авт.), були живі», «Дуже важливо бути поряд, підтверджувати, що про них (постраждалих – авт.) не забули. З ними нація, з ними держава, з ними – ми».

«Ми» - це про всіх з прем`єром, чи без, враховуючи, що «вони» приїхали таки разом?

Прем`єр у присутності Президента була небагатослівна, і здавалося, що вона почувається дещо напружено.

Один з журналістів, який опинився відносно близько до Президента, запитав щодо оцінки роботи з порятунку людей. Відповідь Віктора Ющенка була, чесно кажучи, несподіваною, в принципі - сюрпризом. Адже з урахуванням протистояння він міг сказати, що добре спрацювали місцева влада, МНС і т.д. Проте Президент позитивно оцінив саме роботу уряду.

«Як ви бачите, людей предостатньо, резерви стоять на під`їзді і технічні, і транспортні, і я б сказав, що високу оцінку заслуговують ті, хто відреагував. Уряд – за те, що вирішив усі формальні питання, які стосуються проплат, компенсацій. Я думаю, що нація отримає свідоцтво як солідарно, оперативно, професійно можна швидко вирішувати наслідки такої аварії», - заявив Ю.Ющенко.

Трохи пізніше стало відомо, що вже фактично знайдено новий будинок в центрі Євпаторії, в якому будуть за державний кошт виділені квартири постраждалим сім`ям. Причому, якщо хтось не захоче жити саме в цьому будинку, то матиме право знайти будь-яку іншу квартиру, рівноцінну за метражем втраченій. Так чи інакше, але похвала на адресу уряду, чого б вона не стосувалася, при сьогоднішніх відносинах Ющенка і Тимошенко не очікувана.

З Євпаторії до Сімферополя прем`єр і Президент їхали в одному авто, причому Президент був за кермом. Але був третій – на задньому сидінні їхала Р.Богатирьова. Це теж стало сюрпризом... Але щось, як каже моя колега, «чуйка» підказувала, що сюрпризи не закінчилися. І ця сама «чуйка» не підвела. Назад до Києва В.Ющенко і Ю.Тимошенко полетіли одним літаком – у президентському Як-40.

Оператори і фотографи летіли разом з журналістами в Ту-134. У цьому ж літаку повертався до Києва і заступник глави Секретаріату Президента України Роман Безсмертний, який також супроводжував Віктора Ющенка в поїздці.

На запитання: «Як же так сталося?» Роман Петрович з усмішкою відповів: «А ось так... Там охорона полетіла...», треба думати, він мав на увазі охорону Юлії Тимошенко.

Після прибуття до Києва, В.Ющенко і Ю.Тимошенко поїхали на робочі місця кожен у своєму автомобілі. Хочеться вірити, що для вирішення українських катаклізмів, які останнім часом лихоманять нас з вами, їм вистачило більше двох годин, адже не мовчали ж вони в автомобілі і літаку?

Юрій Дощатов

Фото УНІАН