Наша Україна та ПРП звинувачують Росію у втручанні у внутрішні справи України

“Наша Україна” заявляє, що офіційні коментарі одного з департаментів Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо мови спілкування органів самоврядування України є грубим втручанням у внутрішні справи нашої держави.

Про це йдеться йдеться у заяві “Нашої України” з приводу коментарів МЗС РФ про “дискримінацію російської мови в Україні”.

“Наша Україна” завжди виступала й виступатиме за добросусідські взаємини з Росією й гарантує вільний розвиток усіх мов, зокрема й російської, на своїй території, наголошується в заяві.

На переконання авторів заяви, подібні кроки чиновників МЗС Російської Федерації аж ніяк не сприяють налагодженню та гармонізації українсько-російських взаємин. Такі дії лише нагнітають штучно створену мовну проблему, яка, згідно з соціологічними даними, не є нагальною для населення всіх регіонів України, йдеться в заяві.

Як нагадують у “Нашій Україні”, розвиток російської та інших мов в нашій державі гарантує і Конституція України, і чинні закони. “Проте окремі російські чиновники заплющують очі на чинне законодавство України і продовжують займатися політичними спекуляціями на мовному ґрунті”, - зазначається в заяві.

Це саме, за словами “нашоукраїнців”, стосується і будь-яких висловлювань щодо надання російській мові статусу другої державної. “Такі дії несуть усвідомлено декларативний і провокативний характер, подібне питання передбачає складну юридичну процедуру через внесення змін до Основного Закону України. Тому адекватні кроки Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України щодо цього питання здійснені в рамках їх конституційних повноважень”, йдеться в заяві.

Крім того, “Наша Україна” вважає “дипломатичним абсурдом” вказування однією країною органам самоврядування іншої, якою мовою вони повинні користуватися.

У свою чергу партія “Реформи і порядок” також вважає, що заява департаменту інформації і преси Міністерства закордонних справ Росії щодо «дискримінації російської мови в Україні» – це ніщо інше, як втручання у внутрішні справи української держави.

Як сказав заступник голови ПРП Сергій СОБОЛЄВ, «зміст висловлювань представників російського МЗС дуже дивує».

«Коли заявляють про «утиски» російської мови на Івано-Франківщині, де цією мовою розмовляє менший відсоток населення, ніж відсоток населення Росії, який розмовляє українською, то такі звинувачення виглядають висмоктаними з пальця», – наголосив С.СОБОЛЄВ.

На його переконання, «всі інші тези заяви також є лише спробою в черговий раз використати мовну карту для роздмухування конфліктів в Україні».

«Дивує також, що зовнішньополітичне відомство України досі не дало оцінки діям посадовців Російської Федерації, які прямо розпалюють міжнаціональну ворожнечу», – зауважив С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в МЗС РФ заявили, що факти дискримінації російської мови в Україні більше не можна ігнорувати і представляти, як незначне явище.

"Гонителям російської мови в Україні необхідно нарешті усвідомити, що двомовність в Україні - це явище, що історично склалося, і тому займатися викоріненням російської мови подібними методами просто контрпродуктивно", - йдеться в коментарі.

В МЗС РФ пояснили, що особливо не дають спокою російській мові місцеві власті деяких західних регіонів України. "Затягування гайок" щодо російської мови стосується тут не тільки традиційної сфери офіційного спілкування, а й побутової.