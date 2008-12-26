Семенюк досі переконана, що Рада не могла її звільнити

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО називає протизаконним рішення Верховної Ради про звільнення її з посади голови Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

За її словами, сьогоднішнє рішення ВР про її звільнення суперечить законодавству, зокрема, Конституції України, Трудовому кодексу та закону про Кабінет міністрів України.

Як зазначила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, сьогодні процедура звільнення голови Фонду є законодавчо непрописаною.

До того ж, за її словами, Верховна Рада навіть не розглянула звіт Фонду перед тим, як було прийнято рішення щодо її звільнення. Хоча такий звіт був направлений до парламенту, стверджує вона.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також зазначила, що планує залишити свою посаду лише після надходження до Фонду відповідної постанови ВР, а також після закінчення роботи над актом прийому-передачі, зокрема, щодо підпорядкованого їй держмайна.

При цьому вона не виключила можливості перегляду даного рішення, в тому числі в судових інстанціях, після того, як вона отримає змогу ознайомитись з текстом постанови ВР.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також зазначила, що сьогоднішнє рішення було прийнято «заради того, аби дістатись до держмайна і поділити його між двома угрупованнями – БЮТ і комуністами».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також не виключила можливості форсованої приватизації певних підприємств, зокрема, Одеського припортового заводу, який, за її словами, є однією з цілей сьогоднішнього рішення ВР.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня ВР 259-ма голосами звільнила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна, який вона очолювала з квітня 2005 року.

При цьому деякі депутати з фракції Партії регіонів відзначали доцільність заслухати звіт голови ФДМУ.

Водночас голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав, що це було б доцільно зробити і «або подякувати, або висловити критичні зауваження».

Він нагадав, що парламент неодноразово запрошував В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для звіту у ВР, і це питання неодноразово відкладалося. Після цього парламент вирішив розглядати дане питання навіть за відсутності В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.