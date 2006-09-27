Блок Тимошенко радить російському МЗС узгоджувати свої заяви з Черномирдіним

Блок Юлії Тимошенко розцінює заяву департаменту інформації і преси Міністерства закордонних справ Росії щодо «дискримінації російської мови в Україні» як втручання у внутрішні справи України.

Про це йдеться у заяві БЮТ, текст якої передано УНІАН.

На переконання авторів заяви, в Україні не існує проблеми російської мови. “Зверхньо вказувати, якою мовою повинні говорити депутати незалежної держави, - це неприйнятно для міжнародних відносин”, наголошується у заяві БЮТ.

Крім того, в БЮТ заявляють, що “пропозиція щодо обмежень використання недержавної мови державними посадовцями України з трибуни Верховної Ради, внесеної народним депутатом Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ та зауваження народного депутата Миколи ТОМЕНКА щодо використання недержавної мови в офіційній діяльності міським головою Києва Леонідом ЧЕРНІВЕЦЬКИМ, є законними, вчасними і послідовними”.

Відповідно до Конституції та чинного законодавства України, державні посадовці України зобов’язані спілкуватися державною українською мовою, нагадали принагідно у блоці.

Як зазначили в БЮТ, “виступи українських урядовців російської мовою з трибуни Верховної Ради України такі ж абсурдні, як і можливі виступи українською мовою урядовців Росії з трибуни Державної Думи. Так само дивно було б чути, скажімо, від французьких міністрів на засіданнях уряду англійську, а від німецьких парламентарів на засіданні бундестагу – італійську мову”.

Окрім того, йдеться в заяві, “якби чиновники російського МЗС почули, на якому російсько-українсько-білоруському діалекті говорить, скажімо, перший віце-прем’єр Микола АЗАРОВ, то, мабуть самі б виступили з пропозицію негайно припинити знущання над східнослов’янськими мовами”.

Окрім того, БЮТ радить МЗС Росії поцікавитися у посла РФ в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, чи існує проблема російської мови в Україні. “Його відповідь відома: такої проблеми в Україні немає”, підкреслили автори заяви.