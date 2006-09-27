Миронов і Черномирдін не чули заяви щодо дискримінації російської мови в Україні

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Сергій МИРОНОВ і Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН не чули заяви МЗС Росії щодо дискримінації російської мови в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.МИРОНОВ і В.ЧЕРНОМИРДІН заявили сьогодні журналістам у Києві.

«Я останнім часом перебуваю у відрядженнях. Я не читав конкретної заяви МЗС, тому і не можу її коментувати», - сказав С.МИРОНОВ.

У свою чергу В.ЧЕРНОМИРДІН також повідомив, що не чув «ніякої заяви МЗС». «Ми весь день засідаємо. Ви були в Бабиному Яру?», - запитав В.ЧЕРНОМИРДІН у журналістів. Почувши ствердну відповідь, він зазначив: «І як ви все встигаєте? Я не читав і не чув ніякої заяви».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в департаменті інформації і друку МЗС Росії для РІА «Новости» був даний коментар щодо ситуації з російською мовою в Україні, зокрема заявлено, що факти дискримінації російської мови в Україні більше не можна ігнорувати і представляти, як незначне явище.