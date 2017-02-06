Ситуацію навколо АТБ обговорили з представниками ФБР та посольства США

Зокрема, парламентарі обговорили питання з радником з політичних питань Аланом Перселлом, а також представниками Федерального бюро розслідувань Міністерства юстиції США.

Українська сторона звернула увагу на діяльність найбільшої в Україні мережі супермаркетів “АТБ-маркет”, яка ймовірно діє в Криму та на території непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей. Окрім того, була оприлюднена інформація про можливу легалізацію (відмиванням) незаконно отриманих грошей власниками мережі на території США та купівлю на ці кошті елітної нерухомості. У Депконтролі закликали перевірити цю інфорамцію.

Члени МДО “Депутатський контроль” висловили занепокоєння щодо ймовірної загрози національній безпеці України з боку АТБ. Йшлося також про можливу співпрацю компанії з державними органами Росії. Парламентарі звернули увагу на те, що співзасновниками групи компаній АТБ-Маркет є підприємці з Дніпра Г. Буткевич, В. Карачун та Є. Єрмаков. Однак фактично власниками АТБ-маркет стали кілька років тому офшорні компанії. У ЗМІ наявна версія про те, що до складу власників увійшли люди, що мають прямі зв’язки з керівництвом чи спецслужбами РФ.

Депутати висловили свою вдячність американським дипломатам за підтримку реформ в Україні і боротьбу з корупцією. Вони звернули увагу на те, що США постійно впроваджують санкції проти компаній, які незаконно діють на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема, проти низки російських компаній в Криму.

Як повідомили народні депутати, члени Депконтролю Андрій Шинькович та Дмитро Лубінець, направлене до США зверення буде перевірене в межах повноважень. Парламентарі сподіваються на реагування та співправцю американських органів у цій справі.

Нагадаємо, раніше члени Депконтролю зверталися до СБУ, РНБО та ДФС з вимогою перевірити “АТБ-Маркет” через діяльність у Криму та на Донбасі. Окрім того депутати повідомляли, що реальний контроль над мережею можуть здійснювати представники Російської Федерації, зокрема, російський олігарх Костянтин Малофєєв.

За результатами депутатського звернення Служба безпеки уже ініціювала перевірку торгової мережі.