Ющенко підписав держбюджет-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав прийнятий парламентом закон «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

О.ШЛАПАК пояснив, що в основі такого кроку глави держави - розуміння необхідності мати прийнятий закон про бюджет на початок року. «Головний мотив підписання Президентом закону про державний бюджет полягав у тому, що, не підписавши цей закон, ми отримуємо серйозні проблеми вже у січні з фінансуванням основних соціальних виплат», - сказав він.

Водночас він зазначив, що, на думку Президента, документ містить безліч спірних статей і потребує доопрацювання. О.ШЛАПАК зауважив, що цей бюджет є одним із найпроблемніших, найскладніших бюджетів за останні 10 років. Зокрема, йдеться про макроекономічну базу, на основі якої розрахований бюджет, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Зростання ВВП, яке заплановано на 2009 рік у розмірі 0,4%, є більше бажаним, ніж реальним», - переконаний О.ШЛАПАК.

Внаслідок цього сумнівними виглядають орієнтовно 20 млрд. грн. доходів бюджету. «Вони носять більш віртуальний характер, ніж реальний», - сказав він.

Також не було прийнято низку законопроектів, які мали збільшити доходність бюджету, котрі в основному стосуються ставок податків.

Крім того, Президент має зауваження до фінансування дефіциту бюджету та обслуговування зовнішнього боргу, який збільшується на 103 млрд. грн.

Внутрішні запозичення у розмірі 70 млрд. грн. також неможливо здійснити протягом 2009 року, переконаний О.ШЛАПАК.

Він також вказав на значний ризик у фінансуванні соціальних статей бюджету. «Як бюджет 2008 року, так і бюджет 2009 року не враховує реального розміру прожиткового мінімуму», - вважає перший заступник глави Секретаріату Президента.

Пенсійний фонд не збалансовано на 13,1 млрд. грн. за оптимістичним прогнозом, додав він.

О.ШЛАПАК також нагадав про програму виплати вкладникам Ощадбанку СРСР втрачених заощаджень, відповідно до якої у 2008 році не всі отримали гроші і наступного року ця обіцянка не буде виконана.

«Це є ще одне підтвердження того, як популізм на сьогодні розриває систему державних фінансів і як влада втрачає авторитет, коли приймає подібного роду непродумані рішення», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також передав зауваження глави держави до інвестиційної складової бюджету, зокрема те, що фактично всі інвестиційні кошти переведені до Стабілізаційного фонду. «Чим нівельована сама ідеологія Стабілізаційного фонду», - вважає О.ШЛАПАК.

Крім того, Президент має зауваження до фінансування оборонної політики, малого і середнього бізнесу, житлових програм, а також компанії НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Доходи бюджету урядом було визначено в сумі 238 млрд. грн. (проти 232 млрд. грн. поточного року). Витрати держбюджету 2009 року мають становити 266 млрд. грн. (проти 253 поточного року). Бюджет передбачає дефіцит 31 млрд. грн. - 3% від ВВП.