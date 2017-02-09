У Путіна заперечують "велику угоду" з адміністрацією Трампа щодо Донбасу

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи відповідає дійсності підготовка «великої угоди» між Білим домом і Кремлем, де нова адміністрація США може піти на поступки з українського питання.

«Безперечно, навряд чи цей «внутрішньо український конфлікт» може бути предметом якоїсь угоди, і звичайно, ця інформація жодним чином не відповідає дійсності», - сказав Пєсков.

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Він стверджує, що «предметом угоди не може бути доля людей, які живуть на Донеччині і які зараз де-факто відкинуті своєю власною державою».

При цьому Пєсков заявив, що в перспективних контактах Москви і Вашингтона щодо «українських справ хочеться сподіватися, що Вашингтон використає свій вплив, аби переконати все ж Київ виконати взяті на себе зобов'язання в плані реалізації Мінських домовленостей і відмови від агресивної тактики розв’язання цієї проблеми, яку ми спостерігали останні дні».

За повідомленням Washington Post, команда президента США Дональда Трампа готує «велику угоду» з президентом РФ Володимиром Путіним і може піти на поступки щодо України.