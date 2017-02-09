Сьогодні через артобстріл бойовиків знеструмлено кілька населених пунктів – штаб
9 лютого у результаті артобстрілу російсько-окупаційними військами позицій сил Антитерористичної операції, на Маріупольському напрямку виведено з ладу електричну підстанцію.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Зазначається, що внаслідок обстрілу знеструмлено кілька населених пунктів, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Серед них Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка , Водяне, Лебединське та Сартана.
Також була знеструмлена та припинила роботу маріупольська газорозподільча станція.
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«У результаті відновлювальних робіт, що тривають і досі, частково відновлено електропостачання. Повністю відновити подачу електроенергії до населених пунктів планують вже за кілька годин», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вранці прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» проінформувала, що у Маріуполі в результаті бойових дій знеструмлена станція.