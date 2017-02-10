Порошенко провів зустріч з головою МЗС Туреччини

Петро Порошенко та Мевлют Чавушоглу обговорили порядок денний наступного засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яку заплановано провести під співголовуванням Глав двох держав навесні поточного року, повідомляє прес-служба глави держави.

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Сторони відзначили високу динаміку двосторонньої взаємодії у контексті реалізації досягнутих домовленостей і заявили, що це є міцною базою для подальшого розвитку стратегічного партнерства.

У ході зустрічі також було окремо наголошено на важливості якнайшвидшого завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

Міністр закордонних справ запевнив, що Туреччина й надалі залишатиметься непохитною у підтримці територіальної цілісності України, в тому числі невизнанні незаконної окупації Криму.