Україна має платити за газ $201: спільна заява Ющенка і Тимошенко

"Україна і Російська Федерація були і залишаються стратегічними партнерами в багатьох сферах, зокрема енергетичній. Протягом тривалого часу Україна надійно забезпечує транзит природного газу до європейських країн.

Ми цінуємо домовленості між нашими країнами, досягнуті президентами обох держав, від 12 лютого 2008 року, і взаємні зобов`язання, зафіксовані в меморандумі між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року, вважаємо їх істотним кроком, спрямованим на поліпшення взаєморозуміння і практичної співпраці в цій галузі.

Положення меморандуму передбачають, що при виконанні українською стороною своїх зобов`язань щодо розрахунків за поставлений українським споживачам природний газ з 1 січня 2009 року будуть встановлені прямі довгострокові відносини між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" про постачання газу в об`ємах, які забезпечать його баланс для повного задоволення потреб українських споживачів без посередників.

Меморандум також передбачає поетапний перехід протягом трьох років до ринкових економічно обгрунтованих і взаємоузгоджених цін на російський природний газ для споживачів України і тарифів на його транзит через територію України.

Українська сторона 30 грудня 2008 року повністю розрахувалася з російською стороною за природний газ, одержаний у поточному році. Таким чином, станом на 1 січня 2009 року Україна не має перед Російською Федерацією ніяких заборгованостей за природний газ.

За нашими розрахунками, зробленими на підставі меморандуму, на початку 2009 року ціна на російський природний газ для України на українсько-російському кордоні повинна становити $201 за 1 тис. куб. м, ставка транзиту через територію України - не нижче $2 за 1 тис. куб. м на 100 км відстані.

Запропоновані Російською Федерацією умови про підвищення цін на газ до $250 з урахуванням різкого падіння світових цін на нафту є фактичним встановленням для України середньоєвропейської ціни на природний газ. Водночас російська сторона пропонує зберегти ставку транзиту $1,7, що більш ніж удвічі нижче за середньоєвропейські показники. Такий рівень транзитної ставки робить практично неможливою підтримку газотранспортної системи в належному технічному стані.

Ми продовжимо переговори з російськими партнерами на підставі зазначеного меморандуму. Проте оскільки до 1 січня 2009 року домовленостей між українською і російською сторонами не досягнуто, керівництво України закликає російських партнерів дотримуватися взаємних зобов`язань України і Російської Федерації щодо об`ємів транзиту природного газу європейським споживачам і забезпечення балансу газу українським споживачам за чинними на сьогодні ціновими параметрами.

Корекцію розрахунків за взаємними зобов`язаннями провести відповідно до цін на природний газ і його транзит, які будуть зафіксовані в підсумкових документах за наслідками зазначених переговорів.

Заявляємо, що громадяни України будуть надалі забезпечені природним газом у необхідних для власного споживання обсягах. Жодна українська сім`я не відчує ускладнень, оскільки Україна має достатні обсяги газу в сховищах, що дозволить забезпечувати власні потреби протягом тривалого часу . Продовження міжурядових переговорів щодо постачань російського природного газу не може бути і не буде приводом для обмеження надання комунальних послуг для населення, перш за все теплопостачання.

Ще раз заявляємо, що Україна гарантує технологічне забезпечення надійного і безперебійного транспортування російського природного газу до європейських країн через свою територію.

Закликаємо російську сторону у дусі стратегічного партнерства і традиційних дружніх відносин між нашими країнами докласти спільних зусиль для швидкого завершення переговорного процесу про постачання і транзит російського природного газу".