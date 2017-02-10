Україна отримає безвізовий режим з ЄС до літа - Юнкер
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з Європейським Союзом.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністр України Володимиром Гройсманом.
За словами Юнкера, під час зустрічі він обговорив з Гройсманом питання лібералізації візового режиму для громадян України.
"Ми обговорили питання візової лібералізації. Це станеться до літа", - сказав Юнкер.
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Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.
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15 грудня 2016 року Європарламент схвалив пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.
Рішення про дату запровадження безвізового режиму з ЄС для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.
14 січня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами у лютому-березні.