Україна отримає безвізовий режим з ЄС до літа - Юнкер

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністр України Володимиром Гройсманом.

За словами Юнкера, під час зустрічі він обговорив з Гройсманом питання лібералізації візового режиму для громадян України.

"Ми обговорили питання візової лібералізації. Це станеться до літа", - сказав Юнкер.

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Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

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15 грудня 2016 року Європарламент схвалив пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Рішення про дату запровадження безвізового режиму з ЄС для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.

14 січня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами у лютому-березні.