МЗС України закликає російську сторону припинити розігрувати „мовну карту”

Міністерство закордонних справ України обурене тоном та змістом коментаря Департаменту інформації та преси МЗС РФ, оприлюдненого 27 вересня ц.р., щодо так званої дискримінації російської мови в Україні. Про це йдеться в заяві прес-служби МЗС України, переданій УНІАН.

“Взятий Міністерством закордонних справ Російської Федерації повчальний тон, безпідставні звинувачення та облудлива аргументація, яка міститься в коментарі, не можуть розцінюватися інакше, як чергова спроба прямого втручання у внутрішні справи нашої держави”, - наголошується в документі.

В МЗС України рішуче відкидають звинувачення на адресу центральних органів влади та органів місцевого самоврядування України у начебто примусовому витісненні російської мови з різних сфер громадського життя.

Автори документа зазначають, що офіційна Москва, наполягаючи на особливому статусі російської мови в Україні, чомусь не згадує про те, що в Росії є лише одна державна мова - російська. Це закріплено в Конституції РФ, в Законі про державну мову РФ та інших законодавчих актах.

Українська мова, у свою чергу, закріплена в Конституції України та у відповідних законодавчих актах нашої держави як державна мова. “Тому, відповідаючи на коментар Департаменту інформації та преси МЗС РФ, закликаємо російську сторону з повагою ставитися до законів України, як це передбачено міжнародною практикою”, - йдеться в документі.

МЗС України вважає “чергові безпідставні звинувачення МЗС РФ деструктивними” та закликає припинити розігрувати „мовну карту” як метод впливу на внутрішньополітичну ситуацію в нашій державі.

“Хочемо ще раз наголосити – питання про російську мову в Україні не стоїть на порядку денному українсько-російських відносин. Це треба раз і назавжди запам`ятати і з цього виходити при розбудові взаємовигідних, рівноправних, партнерських відносин”, - наголошується в заяві прес-служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у МЗС РФ заявили, що факти дискримінації російської мови в Україні більше не можна ігнорувати і представляти, як незначне явище. "Гонителям російської мови в Україні необхідно нарешті усвідомити, що двомовність в Україні - це явище, яке історично склалося, і тому займатися викоріненням російської мови подібними методами просто контрпродуктивно", - йдеться, зокрема, в коментарі.

В МЗС РФ зазначили, що особливо не дають спокою російській мові місцеві власті деяких західних регіонів України. "Затягування гайок" щодо російської мови стосується тут не тільки традиційної сфери офіційного спілкування, а й побутової.

"У цьому, як завжди, успішні міські власті Івано-Франківська, - сказано в коментарі. - Згідно з виданим ними розпорядженням, віднині заборонено говорити російською на всіх територіях учбових закладів, не дозволяється проводити масові заходи російською мовою і навіть розклеювати оголошення російською мовою в громадських місцях. Прийнято рішення вести спостереження за книгопродавцями і розповсюджувачами періодичних видань російською мовою. За дотриманням цих "правил" стежитиме Комітет громадського мовного контролю, наділений фактично функціями "мовної інквізиції".