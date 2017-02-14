Європарламент остаточно затвердив механізм тимчасового призупинення безвізу

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, після того, як у понеділок під час відкриття пленарної сесії президент Європарламенту Антоніо Таяні проголосив, що в разі, якщо протягом 24 години не збереться певна кількість депутатів, які забажають обговорювати цей документ, механізм тимчасового призупинення безвізу буде затверджений остаточно.

Депутати не виступили за додаткове обговорення, тому текст документу був погоджений за процедурою умовчання. «Відповідно до правила 231 параграфа 4 не було запиту щодо голосування цього корегендуму (відредагований та перекладений на всі офіційні мови ЄС законопроект), який ми оголосили вчора о п’ятій вечора», – проголосила головуючий.

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Як відомо, механізм тимчасового призупинення безвізу був ухвалений у грудні минулого року, після чого документ зазнав юридичної та стилістичної правки, яка на зміст не вплинула. Тому, згідно з процедурою, депутати могли заперечити тільки в разі виявлення помилки в документі, але не могли оскаржити його зміст.

Тепер очікується, що рішення буде затверджено Радою ЄС 27 лютого, після чого можуть бути розпочаті міжінституційні переговори (Європарламент, Рада ЄС та президентство в ЄС) щодо надання безвізового режиму Україні.