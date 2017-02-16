В ЄС попередили про наслідки блокади "Л/ДНР"

Про це йдеться в коментарі речника Євросоюзу власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

"Блокада залізничного сполучення між районами, які перебувають під контролем уряду, та тими, які наразі за межами його контролю, суперечить дуже необхідному комплексному підходу до українських громадян, які проживають на непідконтрольній території. Ті, хто відповідають за блокаду, повинні припинити свої дії, а влада повинна вирішити цю проблему в першочерговому порядку", - йдеться в коментарі.

В ЄС зауважили, що внаслідок блокади експлуатація великих електростанцій найближчим часом може опинитися під загрозою. "Це може викликати серйозну енергетичну кризу в країні, що вплине на громадян України по обидва боки лінії зіткнення", - наголосив речник.

У цьому зв'язку він привітав прийнятий у січні урядом План дій для окремих районів Донецької та Луганської областей. "Разом з тим для вирішення проблеми незаконної торгівлі та контрабанди важливе значення має збільшення прозорості руху вантажів через лінію контролю. Ми закликаємо владу України активізувати зусилля в цьому напрямку", - йдеться в коментарі.

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В ЄС також наголосили, що Мінські домовленості "залишаються основою для мирного та довгострокового врегулювання конфлікту". "ЄС, як і раніше, твердо виступає на підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України", - підкреслив речник.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО й деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого 2017 року. За даними компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати впродовж 40 днів.

В результаті цієї блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.