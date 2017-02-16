Від уряду вимагають звіту в парламенті щодо ситуації в українській енергетиці

Про це йдеться в заяві партії про запровадження тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, оприлюдненій на офіційному сайті політсили 16 лютого.

Представники партії закликають урядовців розповісти про кроки, які здійснюються для того, щоб Україна не залежала від вугілля з окупованих територій, та пояснити, від чиєї політичної волі залежить відмова від нього. Крім того, представники УКРОПу хочуть знати, чому на тлі загального зростання виробництва вугілля в Україні шахти на заході зменшили видобуток, а на сході – наростили його.

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У партії також жорстко розкритикували уряд за «неспроможність та небажання гарантувати енергетичну незалежність України» і намагання Кабміну приховати власні провали у цьому напрямі запровадженням фактично надзвичайного стану. «Тимчасові надзвичайні заходи – це не вихід з енергетичної кризи. Навпаки – це консервація проблем та поглиблення корупції через запровадження ручного управління галуззю», – йдеться в заяві УКРОПу.

У документі зазначається, що з часу окупації Донбасу Кабмін не подбав про заміщення тамтешнього антрациту, який потрібен українським ТЕС, іншими видами палива та диверсифікацію джерел електричної енергії. «Наразі ми є свідками того, як чинний Кабінет Міністрів замість того, щоб стати урядом національного порятунку, перетворюється на уряд національної капітуляції. Розплачуються за все це прості українці, яким спочатку підвищили тарифи на електроенергію, а тепер відключатимуть її», – сказано в тексті заяви.

В УКРОПі також звернули увагу на те, що енергетичну галузь України поставили в залежність від вугілля з окупованих територій в рамках підкилимних домовленостей українських можновладців з Росією та українськими олігархами, які мають фінансову зацікавленість у тому, щоб Україна купувала вугілля з Донбасу за світовими цінами. «Досить шантажувати український народ та зраджувати національні інтереси», – підсумували в партії.

Нагадаємо, 21 лютого, о 9.00, біля будівлі Верховної Ради України розпочнеться мітинг на підтримку торговельної блокади окупованих територій Донбасу. В ньому візьмуть участь представники «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» з усієї України, ветерани АТО, матері полонених українських військових. Вони вимагатимуть від Верховної Ради України ухвалити закон про окуповані території, який унеможливить торгівлю з терористами, та створити Тимчасову слідчу комісію для перевірки двостороннього товарообігу. УКРОП закликає патріотів приєднатися до акції та звертається до демократичних політичних сил – «Народного фронту», «Батьківщини», «Самопомочі», «Свободи», а також усіх відповідальних нардепів, які вболівають за долю України, з проханням підтримати законопроект про статус окупованих територій.