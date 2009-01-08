Саркозі закликає Росію поважати зобов’язання перед Європою

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що Росія має поважати контрактні зобов’язання перед Європою.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ у Парижі.

«Росія має поважати контрактні зобов’язання перед Європою”, - сказав Н.САРКОЗІ.

Він також висловив переконання у тому, що нинішній конфлікт є двостороннім українсько-російським конфліктом.

«Ми закликаємо Росію та Україну іти шляхом дискусій для досягнення згоди», - сказав Президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 року ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. кубометрів на добу - до 221,8 млн. кубометрів. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

7 січня о 7.44, за повідомленням «Нафтогазу», Росія повністю припинила транзит газу через Україну.

Росія, у свою чергу, обвинувачує Україну у припиненні роботи компресорних станцій для транзиту газу.