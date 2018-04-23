Колядка від Януковича

У Святвечір, коли більшість українців почали відзначати Різдво, в ефірі 5 каналу лідер Партії регіонів Віктор Янукович виконав своєрідну опозиційну колядку.

Втім, нічого нового з вуст формального вождя нинішньої опозиції цього разу не прозвучало. Янукович взагалі манкірує необхідністю пропонувати суспільству нові ідеї. Віктор Федорович був традиційно непохитний і висловився за швидку зміну владної верхівки. За його словами, не має значення, відбудеться це на дострокових або звичайних виборах, але влада, яка 4 роки провокує в країні кризи, необхідно змінити. Не залишив без відповіді Янукович і питання про те, яка політична сила може прийти до влади. За його словами, Партія регіонів має в своєму розпорядженні детальний план антикризових дій, який розписаний покроково, з чітко встановленими термінами втілення в життя. При цьому Віктор Федорович не втратив нагоди розкритикувати популізм Юлії Тимошенко. Звичайно, він не став згадувати про те, як вправно лідер БЮТ неодноразово використовувала Партію регіонів для досягнення власних політичних інтересів.

Сьогодні важко уявити актуальнішу для України проблему, ніж відновлення постачань російського газу. Треба сказати, що Партія регіонів вже висловилася з цього приводу, звинувативши діючу владу в енергетичній катастрофі, здатній привести до економічного колапсу. «Регіонали» вважають, що в нинішній «газовій війні» міжнародний авторитет України серйозно підірвано. Правда, Віктор Янукович хоч і виступає за швидкий розгляд в парламенті питання газових взаємин з Росією, але не став підтримувати ініціативу комуністів про проведення з цією метою позачергового засідання Верховної Ради. Недивно – більшість регіоналів вважали за краще зустрічати Новий рік і Різдво за межами Батьківщини, і повертатися до законотворчості не поспішають.

Безумовно, опозиційна сила, до того ж така численна, як Партія регіонів має повне право на демонстрацію власної політичної позиції. Куди цікавіше інше: чому регіонали не демонструють свій антикризовий план? Чому не б`ють в усі дзвони, прагнучи привернути до документа стратегічної важливості підвищену увагу громадськості? Навіть щонайменшого просочування інформації про те, як найбільша опозиційна сила країни планує боротися з кризою, немає. Наївно вважати, що Віктор Янукович розраховує на презентовану чотири роки тому Дмитру Медведєву цукерку, яка може стати «золотим ключиком» до вирішення російсько-українських суперечностей.

Партії регіонів і її лідерам, певно, доведеться зробити для себе важливе відкриття. У Кремлі українським політикам не збираються відводити роль вищої за маріонеток, добре видресируваних для виконання побажань російського політичного керівництва. Якщо Віктора Януковича влаштовує така перспектива, тональність заяв йому міняти не слід – в Москві їх рано чи пізно оцінять. Якщо ж ні – зовнішньополітичні орієнтири регіоналів підлягають негайній корекції, а найбільшій парламентській фракції доведеться перестати вдавати, ніби вона не причетна до процесу ухвалення рішень у країні.

Євген Магда