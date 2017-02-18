У Мюнхені розпочалися переговори в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, переговори проходять на полях Мюнхенської безпекової конференції за участю міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Зіґмара Ґабріеля та Франції Жана-Марка Еро.

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Напередодні переговорів Клімкін повідомив, що головними питаннями зустрічі будуть безпека та гуманітарна сфера.

"Якогось прориву від зустрічі не очікую. У нас є пропозиції у сфері безпеки, ми будемо послідовно тиснути на гуманітарний вимір, підніму питання "дорожньої карти", - сказав він.