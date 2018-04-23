Тимошенко знайшла під ялинкою подарунок від Стельмаха

Новорічні свята та газовий клінч з Росією відтіснили на задній план відверте зізнання Мінфіну – напередодні Нового року НБУ гречно переказав до державної скарбниці 3,5 млрд гривень. Ці кошти надійшли на казначейський рахунок не бухгалтерськими манівцями, як це траплялося у листопаді-грудні (держбанки та Фонд гарантування вкладів купували державні цінні папери за рахунок рефінансування НБУ), а відразу «живими», так би мовити, коштами.

Вагу новорічного подарунку, який Стельмах зробив Юлії Володимирівні, важко переоцінити. Щоб оцінити коштовність такого презенту під ялинку Кабміну, варто пам`ятати – НБУ міг би цього і не робити, тим паче після зливи звинувачень, справедливих і перебільшених, що були вилиті урядовцями на голови топ-менеджменту центробанку. План надходжень від НБУ – у вигляді перевищень доходів над видатками – станом на кінець року уже був виконаний – 4,8 млрд гривень були вчасно переказані до бюджету. Однак НБУ зробив щедрий жест і кинув рятівний круг Кабміну і Мінфіну – і до бюджету додатково надійшли ще 3,5 млрд гривень.

Однією сріблястою кулею вбито двох зайців. По-перше, штучне виконання доходів у грудні за рахунок подарунку від НБУ, швидше за все, дозволить урядові прозвітувати МВФ про виконання показників критерію ефективності стосовно розміру дефіциту бюджету за 2008 рік. Програмою стенд-бай його обсяг визначено в один відсоток ВВП, однак із численними обмовками (скажімо, із розрахунку дефіциту вилучаються витрати бюджету на рекапіталізацію банків та проектне фінансування). Про конкретний показник дефіциту говорити ще завчасно, однак можна не сумніватися, що понадпланові 3,5 млрд гривень від НБУ дозволять урядові відрапортувати кредиторам про успішне виконання програми. Якою ціною – то вже інше питання. До речі, груднева люб`язність НБУ нагадала, що буремний 2008 рік так само розпочинався з кніксену у виконанні монетарного регулятора – тільки-но розпочався січень 2008 року, як він мерщій переказав до бюджету майже мільярд гривень. Як правило, на початку року НБУ не відзначається такою поспішністю. Слід гадати, це було зроблено на прохання щойно призначеного уряду Тимошенко, надзавданням якого у січні-2008 було виплатити за будь-яку ціну перший транш знецінених заощаджень.

Надзавдання січня-2009 – виплатити пенсії, і це друга причина, чому НБУ переказав до бюджету 3,5 млрд, які мали би в перші новорічні дні надійти Пенсійному Фонду. Отже, перші пенсійні виплати 2009-го року особливі – вони фактично здійснюються за рахунок прямої емісії НБУ. Пенсіонери цим не переймаються, складаючи купюри у гаманці і висловлюючи обурення новими (зміщеними) термінами отримання пенсій і запровадженням черговості їх виплати (перші – інваліди, останні – пенсіонери, котрі працюють). Однак причина всіх цих адміністративних новацій та ж сама – Пенсійний Фонд міцно сів на мілину і відтепер щодня працюватиме у надзвичайному режимі. Якщо за рахунок подаяння від НБУ платитимуться і лютневі, і березневі пенсії – ми увійдемо в піке, в якому макроекономічний прогноз в п`ять відсотків падіння ВВП влітку уявлятиметься творінням дилетантів-оптимістів.

Чи буде уряд і надалі вішати всіх собак економічної кризи на Стельмаха після його джентльменського вчинку?

Станіслав Голубенко