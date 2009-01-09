Прогресу щодо поставок газу Україні немає - Міллер

Прогресу в переговорах щодо поставок газу Україні поки що немає, складається враження, що українські парламентери не мають ніякого мандата. Про це заявив керівник ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА “Новости”.

“Прогресу в переговорах з нашими українськими колегами щодо поставок газу поки що немає. Поновилися переговори, але складається враження, що українські парламентери не мають ніякого мандата, ніяких повноважень щодо рівня ціни на 2009 рік і обсягів закупівлі газу. Переговори практично йдуть даремно", - сказав О.МІЛЛЕР, відповідаючи на запитання Президента РФ про те, чи висунув Київ якісь пропозиції.

Керівник "Газпрому" підкреслив, що ніякої готовності у української сторони до підписання контракту немає.