Нафтогаз і Газпром продовжують переговори в Москві

Голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і голова правління РАО «Газпром» Олексій МІЛЛЕР зараз продовжують переговори в Москві з питань постачань і транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимир ТРИКОЛІЧ сьогодні в Києві.

«Переговори в Москві тривають», - сказав він.

Також він додав, що в разі підвищення ціни на газ для України вартість транзиту також буде підвищена. «60% вартості транзиту - це паливний газ, і чим вища ціна газу, тим вища ставка транзиту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на думку російського прем`єра Володимира ПУТІНА, ринковою транзитною ставкою сьогодні є 3-4 долари, а ринковою ціною за газ є 470 дол. у першому кварталі 2009 року. За такою середньою ціною, заявив він, одержують газ у першому кварталі цього року країни, що межують з Україною.