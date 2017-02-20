У 2015 році відмовилися від російського газу, зможемо поступово відмовитись і від вугілля - Пашинський

Про це заявив заступник керівника фракції “Народний фронт”, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у коментарях журналістам під час погоджувальної ради, передає прес-служба партії.

“У своїх діях ми повині виходити перш за все з інтересів держави, а не з інтересів піару, рейтингів чи конкуренції тих чи інших олігархічних груп. Наскільки я розумію позицію міністра енергетики і Прем’єр-міністра, 9 мільйонів тонн антрациту ми миттєво замістити не можемо. Ми, як фракція “Народного фронту”, будемо ставити це питання. Ми змогли у 2015 році відмовитись від російського газу. Значить, що ми робимо, щоб відмовитися від вугілля і антрациту з ОРДЛО?”, - резонно запитав Пашинський.

“З моєї точки зору, перше, це має бути перехід з газу на вугілля. В які строки це можна зробити, які блоки ТЕЦ можна перевести під це? Малювати графік і, відповідно, зменшувати залежність від вугілля ”, - додав заступник керівника фракції “Народний фронт”.

Пашинський також висловив думку, що на сьогоднішньому зібранні фракція “Народного фронту” детально обговорить питання зменшення енергозалежності від сателітів Росії.

“Я думаю, цілий такий блок законопроектів ми повинні подати”, - зауважив голова Комітету з питань нацбезпеки.

Згадав заступник керівника фракції “Народний фронт” і про недавній указ президента Путіна щодо визнання Російською Федерацією паспортів так званих ЛДНР.

“Що ми маємо? Це повзуча легітимізація цих територій. Ми теж повинні відреагувати на це, і я вважаю, ми маємо прийняти базовий закон про повернення окупованих територій, і в рамках цього закону передбачити ті чи інші алгоритми”, - сказав Пашинський.

“Ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день ми не бачимо інших можливостей повернути Крим і Донбас, крім як в політико-правовому режимі, за підтримки наших партнерів. І знову ж таки хочу нагадати, що не зважаючи на крики “зрада”, - і США, і ЄС зайняли дуже чітку позицію. Однак історія розвивається, ми маємо зафіксувати факт окупації і наші дії з цього питання”, - резюмував Пашинський.