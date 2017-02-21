Геращенко обговорить ситуацію на Донбасі з Мінгареллі та Стиліанідесом
02:15, 21 лютого 2017Політика
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У Києві завтра, 21 лютого, перший заступник голови Верховної Ради України, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко обговорить ситуацію на Донбасі з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Хюгом Мінгареллі та європейським комісарам з питань гуманітарної допомоги та кризового врегулювання Христосом Стиліанідесом.
REUTERS
Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.
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«Донбас сьогодні також відвідав єврокомісар з гуманітарних питань Христос Стиліанідес, який разом з послом ЄС в Україні Хьюгом Мінгареллі і міністром з питань Донбасу Вадимом Чернишом відвідали КПВВ " Майорськ", ознайомилися з гуманітарною і безпековою ситуацію», - поінформувала вона.
Геращенко додала, що дорогою до Києва вони обмінялися думками щодо гуманітарної ситуації на Донбасі. «А вже завтра у Києві матимемо більш предметну дискусію», - зауважила вона.
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