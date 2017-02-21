Геращенко обговорить ситуацію на Донбасі з Мінгареллі та Стиліанідесом

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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«Донбас сьогодні також відвідав єврокомісар з гуманітарних питань Христос Стиліанідес, який разом з послом ЄС в Україні Хьюгом Мінгареллі і міністром з питань Донбасу Вадимом Чернишом відвідали КПВВ " Майорськ", ознайомилися з гуманітарною і безпековою ситуацію», - поінформувала вона.

Геращенко додала, що дорогою до Києва вони обмінялися думками щодо гуманітарної ситуації на Донбасі. «А вже завтра у Києві матимемо більш предметну дискусію», - зауважила вона.