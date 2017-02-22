Поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку під час мітингу біля ВР

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

«Масові заходи в урядовому кварталі столиці завершились. Грубих порушень громадського порядку не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Києві відбувся "Марш національної гідності", організований ВО «Свобода», «Правим сектором» та «Національним корпусом». Учасники акції прийшли на площу Конституції перед Верховною Радою, де провели мітинг. Під час акції активісти запалювали димові шашки.

Читайте такожПід Радою запалили димові шашки, запах розповсюдився і в кулуарах парламенту

В свою чергу лідери “Правого сектору”, ВО “Свобода” та “Національного корпусу” зачитали у парламенті ультиматум владі, виголошений на мітингу лідером “Свободи” Олегом Тягнибоком, а у разі його невиконання пригрозили Верховній Раді розпуском.

Ультиматуму містив низку вимог: розірвати дипломатичні відносини з РФ, припинити торгівлю з окупантами, ухвалити механізм імпічменту президента України та відкликання народних депутатів та інші.