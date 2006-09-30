Соціаліст Задирко на з`їзді звинуватив партію у відході від програмних засад

Член Соціалістичної партії України Геннадій ЗАДИРКО звинувачує партію у відході від своїх програмних завдань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на другому етапі ХІІ з’їзду СПУ.

Сьогодні СПУ перестала бути демократичною партією, стверджує Г.ЗАДИРКО.

Він зазначив, що «процеси, які в ній відбуваються, свідчать про її ідеологічну, моральну і політичну катастрофу».

За його словами, «кучмізм не пішов з України». Він сказав, що ця ідеологія сьогодні уособлюється «в образі спікера і лідера нашої партії» (йдеться про Олександра МОРОЗА).

Він частково зачитав заяву Йосипа ВІНСЬКОГО, який був виключений із партії. За його словами, Й.ВІНСЬКОГО виключили з партії за те, що він вів дискусію у пресі. Як сказав Г.ЗАДИРКО, це він зробив після того, як йому не дали виступити в партійній пресі.

Під час виступу Г.ЗАДИРКА делегати з’їзду вигуками «Ганьба!» намагалися перервати його промову. У відповідь головуючий на з’їзді керівник фракції СПУ у ВР Василь ЦУШКО зупиняв цих людей, зазначаючи: «Ви ж пройшли кучмізм, чого ви боїтесь таких виступів».

Після виступу Г.ЗАДИРКА в залі лунали несхвальні вигуки, а власне у ході його виступу після слів про зраду партії лише кілька делегатів відреагували на це оплесками.