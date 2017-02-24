"Відродження" наздогнала "Самопоміч" і стала четвертою за чисельністю фракцією в парламенті

Про це з трибуни парламенту у п’ятницю оголосила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Кількісний склад групи зріс до 26 народних депутатів, таким чином депутатська група «Партія «Відродження» стала четвертою за чисельністю фракцією у Верховній Раді. І за кількістю парламентарів зрівнялась із фракцією «Об’єднання «Самопоміч».

Як повідомлялося, до складу фракцій Радикальної партії Олега Ляшко та Батьківщини наразі входять по 20 нардепів, у складі депутатської групи «Воля народу» - 19 парламентарів. Цього тижня з фракції Радикальної партії було виключено одного народного депутата.

Юрій Шаповалов обраний народним депутатом у Полтавській області, Віктор Развадовський – у Житомирської області.

Нагадаємо, депутатська група «Партія «Відродження» створена 6 березня 2015 року у Верховній Раді України VIII скликання. До складу групи увійшли 22 народних депутати, що були обрані до парламенту за мажоритарними виборчими округами у різних регіонах України. Сьогодні керівником депутатської групи є народний депутат Віталій Хомутиннік.