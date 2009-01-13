Експертів ЄС не пускають на диспетчерські пункти у Москві і Києві?

Європейські експерти не мають повного доступу до головних газових диспетчерських центрів у Москві та Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

“Ми отримали інформацію від наших експертів, що вони не мають повного і вільного доступу до диспетчерських центрів ні в Києві, ні у Москві”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що Комісія закликає обидві сторони забезпечити повний доступ до контрольних залів диспетчерських центрів.

Як повідомляв УНІАН, постачання газу до Європи Росією було припинене 7 січня 2009 р. Рішення про відновлення постачання газу було остаточно прийняте 12 січня після того, як Росія, Україна і ЄС погодили умови розміщення місій спостерігачів на газовимірювальних станціях в Росії, Україні і Європі.