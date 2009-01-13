Україна не відкрила транзитний газопровід через Суджу – джерело

Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямку газовимірювальної станції (ГВС) «Суджа».

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело, близьке до НАК «Нафтогаз України».

За його словами, той обсяг газу, який запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатній для його транспортування в тому напрямку, який пропонує «Газпром», відповідно, на даний момент російський газ не надходить у ГТС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «Нафтогаз України» заявив, що вимагає негайного відновлення рівномірного постачання газу на всіх транзитних напрямках. У компанії зазначають, що 13 січня 2009 року о 00.58 ДК «Укртрансгаз» надійшла факсограма від ВАТ «Газпром», в якій повідомлялося про відновлення постачання газу з 9.00 13 січня 2009 року через ГВС «Суджа» в обсязі 76,6 млн. кубометрів за добу. Передачу газу пропонувалося здійснювати для споживачів Балканського регіону і Молдови через ГВС «Орлівка» (Україна).

«НАК «Нафтогаз України» заявляє, що ці обсяги і напрями не були своєчасно узгоджені між двома операторами суміжних газотранспортних систем. Це грубо суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів», – наголошується в повідомленні.

Компанія вважає, що з метою стабільного забезпечення транзиту газу ГТС України сторонам необхідно відновити та оформити документи, які чітко регламентують технічну і технологічну взаємодію роботи суміжних газотранспортних систем і узгоджують роботу диспетчерських підрозділів сторін. Це дасть можливість здійснювати прийом газу на російсько-українському кордоні, його надійне транспортування і гарантовану передачу європейським споживачам.

Нагадаємо, постачання газу Росією було припинене 7 січня о 07.44 за київським часом. Рішення про відновлення газопостачання було прийняте остаточно 12 січня після того, як Росія, Україна і ЄС погодили умови розміщення місій спостерігачів на газовимірювальних станціях у Росії, Україні і в Європі.

13 січня «Газпром» заявив, що відновив прокачування газу через газовимірювальну станцію «Суджа».