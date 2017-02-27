"Яценюк замість Гонтаревої": рокіровка глави НБУ обговорюється - Сюмар

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сюмар заявила сьогодні журналістам.

“Валерія Гонтарєва є лідером недовіри українців серед усіх політиків зважаючи на той курс, який проводить НБУ. Мова йде про зачищення банківської сфери і про плаваючий курс гривні. Ми опускаємо національну валюту і не кредитуємо економіку. Це не правильно. Тому що завдання НБУ - кредитувати економіку», - заявила депутат.

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У зв’язку з цим, як вважає Сюмар, «до Гонтаревої є багато претензій і у політиків, і у суспільства. Тому я би не дивувалася її бажанню піти у відставку. Це диво, що вона досі займає цю посаду».

Що стосується Яценюка, то, за словами Сюмар, «наскільки мені відомо - він не хоче обіймати цю посаду, хоча такі пропозиції і така рокіровка обговорюються”.

Як повідомлялося, сьогодні, 27 лютого, ряд ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що Гонтарева прийняла рішення піти у відставку.

Водночас в НБУ не підтверджують інформацію щодо відставки Гонтаревої.