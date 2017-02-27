У Раді пропонують депутатам поділитися зарплатнею з викладачами вишів

На фінансування цієї програми автори документа – народні депутати з партії УКРОП Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Віталій Купрій та Віктор Шевченко – мають намір спрямувати кошти, які в законі про «Державний бюджет України на 2017 рік» передбачалися на збільшення видатків для забезпечення законотворчої діяльності ВР. Йдеться про 23,7 млн грн, які, зокрема, мали піти на підвищення зарплатні нардепів та працівників апарату парламенту. Однак через суспільний розголос підвищення не відбулося, а Верховна Рада й досі не затвердила кошторис своєї роботи.

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«Таким чином, освоїти збільшені кошти на забезпечення законотворчої діяльності Верховної Ради України можливості немає», – підкреслюється в пояснювальній записці.

Автори законопроекту наголошують, що підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є важливою складовою післядипломної освітньої діяльності. Таке вдосконалення, відповідно до галузевого законодавства, має відбуватися не рідше, ніж раз на 5 років шляхом проходження підвищення кваліфікації, стажування, надання творчих відпусток тощо. Проте за роки незалежності через відсутність фінансування така робота з науково-педагогічними кадрами вишів призупинилася або зводилася до формального підвищення кваліфікації в межах одного закладу. Це негативно позначилося на якості викладання, а також призвело до погіршення зв’язків університетів з науковими установами та підприємствами, послаблення співпраці між кафедрами навчальних закладів.

Ухвалення запропонованого законопроекту дасть можливість створити сприятливі умови для підготовки кадрів, здатних забезпечити інноваційний розвиток держави та підвищення якості організації навчального процесу, що в свою чергу допоможе провести ефективне реформування вищої освіти України та забезпечити її входження в європейський простір вищої освіти, переконані в УКРОПі.

«Запровадження системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників сприятиме активізації діяльності вищих навчальних закладів, насамперед, у частині запровадження інноваційних технологій навчання, оновлення змісту освіти та проведення міжуніверситетських наукових досліджень», – наголошується в пояснювальній записці.