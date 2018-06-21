«Газове» засідання ВР: Янукович лякав судом праведним, Тимошенко душилася сміхом

Питання україно-російських газових відносин на сьогоднішньому засіданні розглядалося першим.

- Ми залишили вам газ по 179 доларів за кубометр, – колишній керівник Нафтогазу періоду Януковича Юрій Бойко адресує докір міністру Юрію Продану.

- Та невже? Але чомусь ми не знайшли контрактів на таку суму, хоча шукали..., - каже урядовець.

На адресу опозиції та колишніх керівників Нафтогазу пролунало чимало запитань. Наприклад, як це так вийшло, що компанія РосУкренерго платила за зберігання свого газу в наших підземних сховищах 2 долари , Укртрансгаз - майже 8, а в Німеччині плата становить 26 доларів за тисячу кубів? Або чому Україна бере за транспорт російського газу в Європу 1,7 долара за тисячу кубів, тоді як середня ставка транзиту в Європі 7 доларів?

Тільки лінивий не зачіпав газового посередника РосУкрЕнерго, який останні два роки постачає до України газ.

Серед докорів, які лунали на адресу влади, був один досить серйозний. Він прозвучав у виступі Віктора Януковича. У 2005 році були зруйновані прямі зв’язки з Туркменією, Узбекистаном та Казахстаном, заявив лідер опозиції. Від себе додамо: нова влада тоді просто “проморгала” договори, і про це кажуть не лише в парламенті, а й під час кожного предметного обговорення та на круглих столах, присвячених енергетиці.

До речі, Віктор Янукович виступав квітчасто. Не люблю зубоскалити з приводу його української мови (вчиться політик, і добре...) Але не можу втриматися. “Я сподіваюсь, що це вже остання помаранчева зима, - оголосив Віктор Федорович. - Але цю зиму треба пережити мільйонам людей, які живуть в холодних квартирах, хворим, які мерзнуть у квартирах, студентам, яким не платять стипендії, пенсіонерам, яким затримують пенсії. Кожен день перебування такої влади посилює проблему. Слова міністра Продана виглядали як лєпєт. На жаль, сьогодні... в парламенті уряд не звітував, але лише надавав інформацію. Бо влада боїться поглянути в очі народу. Суд праведний...(після паузи) ніколи не втече... Влада залишила Україну не лише без газу, Україна втрачає статус транзитера. Посміхайтеся! Над собою посміхайтеся!” (Переспів гоголівського “Ревізора”: “Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!”, очевидно, був адресований Тимошенко і Турчинову, які відверто душилися сміхом)...

Результатом сьогоднішнього обговорення стала постанова про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування та функціонування газотранспортної системи України у 2008-2009 роках. Очолила комісію регіоналка Інна Богословська. Туди увійдуть чотири її однопартійці, три бютівці, два нашоукраїнці, один комуніст та один литвинівець. Основне завдання – надавати українському суспільству достовірну інформацію щодо функціонування нашої ГТС та здійснення парламентського контролю для термінового поновлення постачання газу споживачам України та транзитерам Європи.

Ми поцікавилися у політиків, чи буде, на їх думку, ефективною ТСК, очолювана Інною Богословською?

- Це право опозиції створювати такі тимчасові слідчі комісії, - сказав народний депутат від БЮТу Олександр Гудима. - Для її створення досить 150 голосів, і Партія Регіонів може створювати їх хоч щодня. Але присутність Інни Богословської, відомої своїм ставленням до прем’єра, робить її діяльність однобічною. І працюватиме вона на план опозиції – намагатися висловити недовіру уряду, виступати із звинуваченнями. Актуальною робота такої комісії може бути сьогодні, ну, можливо, трошки завтра. Як тільки нормалізується обстановка, ми вже забудемо, що така ТСК була створена, бо думаю, що все вже буде нормально в українсько-російських стосунках.

- Я переконаний, що створена комісія буде ефективною, - сказав член фракції Регіонів й член новоствореної комісії Василь Кисельов. - І треба, щоб комісія сказала про причини, які призвели до такого стану із постачанням, про наслідки та про відповідальність людей, які причетні до цієї катастрофи. Бо бачити до чого йде й продовжувати вимагати свою ціну на газ... То я би розповів з цього приводу анекдот. Йде Василь Іванович й Пєтька по пустелі, й Пєтька каже: “Василь Іванович, в тебе є фляга з водою, дай напитися...”. А той каже: "А у тебе у рюкзаку сало, давай мінятися". А той у відповідь: "Та це ж дорого". А Василь Іванович каже: "Це ринок, Пєтька...Йди пошукай, де дешевше, ми ж на ринку". То не маючи свого газу і не розвиваючи видобуток, не було чого дуже диктувати Росії ціну в 201 долар. А ті, бачте, вломили 400, біда та й годі...

Маша Міщенко