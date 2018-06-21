«Газове» засідання ВР: Янукович лякав судом праведним, Тимошенко душилася сміхом
"Я сподіваюсь, що це вже остання помаранчева зима", - оголосив Віктор Федорович... "ПР може створювати комісії хоч щодня", - сказав Гудима... Репортаж
Питання україно-російських газових відносин на сьогоднішньому засіданні розглядалося першим.
- Ми залишили вам газ по 179 доларів за кубометр, – колишній керівник Нафтогазу періоду Януковича Юрій Бойко адресує докір міністру Юрію Продану.
- Та невже? Але чомусь ми не знайшли контрактів на таку суму, хоча шукали..., - каже урядовець.
На адресу опозиції та колишніх керівників Нафтогазу пролунало чимало запитань. Наприклад, як це так вийшло, що компанія РосУкренерго платила за зберігання свого газу в наших підземних сховищах 2 долари , Укртрансгаз - майже 8, а в Німеччині плата становить 26 доларів за тисячу кубів? Або чому Україна бере за транспорт російського газу в Європу 1,7 долара за тисячу кубів, тоді як середня ставка транзиту в Європі 7 доларів?
Тільки лінивий не зачіпав газового посередника РосУкрЕнерго, який останні два роки постачає до України газ.
Серед докорів, які лунали на адресу влади, був один досить серйозний. Він прозвучав у виступі Віктора Януковича. У 2005 році були зруйновані прямі зв’язки з Туркменією, Узбекистаном та Казахстаном, заявив лідер опозиції. Від себе додамо: нова влада тоді просто “проморгала” договори, і про це кажуть не лише в парламенті, а й під час кожного предметного обговорення та на круглих столах, присвячених енергетиці.
До речі, Віктор Янукович виступав квітчасто. Не люблю зубоскалити з приводу його української мови (вчиться політик, і добре...) Але не можу втриматися. “Я сподіваюсь, що це вже остання помаранчева зима, - оголосив Віктор Федорович. - Але цю зиму треба пережити мільйонам людей, які живуть в холодних квартирах, хворим, які мерзнуть у квартирах, студентам, яким не платять стипендії, пенсіонерам, яким затримують пенсії. Кожен день перебування такої влади посилює проблему. Слова міністра Продана виглядали як лєпєт. На жаль, сьогодні... в парламенті уряд не звітував, але лише надавав інформацію. Бо влада боїться поглянути в очі народу. Суд праведний...(після паузи) ніколи не втече... Влада залишила Україну не лише без газу, Україна втрачає статус транзитера. Посміхайтеся! Над собою посміхайтеся!” (Переспів гоголівського “Ревізора”: “Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!”, очевидно, був адресований Тимошенко і Турчинову, які відверто душилися сміхом)...
Результатом сьогоднішнього обговорення стала постанова про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування та функціонування газотранспортної системи України у 2008-2009 роках. Очолила комісію регіоналка Інна Богословська. Туди увійдуть чотири її однопартійці, три бютівці, два нашоукраїнці, один комуніст та один литвинівець. Основне завдання – надавати українському суспільству достовірну інформацію щодо функціонування нашої ГТС та здійснення парламентського контролю для термінового поновлення постачання газу споживачам України та транзитерам Європи.
Ми поцікавилися у політиків, чи буде, на їх думку, ефективною ТСК, очолювана Інною Богословською?
|Інна Богословська
- Я переконаний, що створена комісія буде ефективною, - сказав член фракції Регіонів й член новоствореної комісії Василь Кисельов. - І треба, щоб комісія сказала про причини, які призвели до такого стану із постачанням, про наслідки та про відповідальність людей, які причетні до цієї катастрофи. Бо бачити до чого йде й продовжувати вимагати свою ціну на газ... То я би розповів з цього приводу анекдот. Йде Василь Іванович й Пєтька по пустелі, й Пєтька каже: “Василь Іванович, в тебе є фляга з водою, дай напитися...”. А той каже: "А у тебе у рюкзаку сало, давай мінятися". А той у відповідь: "Та це ж дорого". А Василь Іванович каже: "Це ринок, Пєтька...Йди пошукай, де дешевше, ми ж на ринку". То не маючи свого газу і не розвиваючи видобуток, не було чого дуже диктувати Росії ціну в 201 долар. А ті, бачте, вломили 400, біда та й годі...
Маша Міщенко