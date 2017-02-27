МЗС: Швейцарія підтвердила готовність запровадити "безвіз" для українців слідом за ЄС

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, про це йшла мова під час зустрічі міністра закордонних справ Павла Клімкіна з федеральним радником, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером.

"Під час обговорення двосторонньої тематики було відзначено необхідність підписання угод про спрощення оформлення віз і про реадмісію. Швейцарська сторона також підтвердила готовність запровадити безвізовий режим для українських громадян після ухвалення відповідного рішення з боку ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, швейцарську сторону було поінформовано про триваючу напружену ситуацію на Донбасі та перебіг реформ в Україні, а також висловлено вдячність за технічну і гуманітарну допомогу, що надається Україні. Окремо було обговорено актуальні питання взаємодії в рамках ОБСЄ.

Читайте такожЛіхтенштейн пообіцяв безвізовий режим для українців відразу після аналогічного рішення ЄС

Міністри підкреслили взаємну зацікавленість у подальшому успішному розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Зустріч відбулася в рамках візиту Клімкіна у Женеву для участі у Сегменті високого рівня 34-ї сесії Ради ООН з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

Сьогодні, 27 лютого, Рада ЄС ухвалила механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Завтра Європарламент, Рада ЄС та президентство ЄС розпочнуть переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.