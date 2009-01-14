Дубина скликав експертів, розмалював карту - і зробив висновок

Голова правління НАК "Нафтогаз України" заявляє, що запропонований «Газпромом» напрямок транзиту російського газу залишить частину регіонів України без газу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу він повідомив, що якщо Україна на сьогодні перебудує роботу ГТС і направить російський газ від "Суджі" на "Орловки", то в низці областей України виникнуть серйозні проблеми з газопостачанням.

Він наголосив, що такого висновку дійшли експерти в економічній сфері, яких О.ДУБИНА скликав учора на спеціальну нараду. «Коли розмалювали всю карту, зрозуміли який компресор, на якому напрямку працюватиме, дійшли одного висновку – в Одесі газу не буде одразу, пів Харкова буде відрізана, в Донецькій області буде проблема, в Луганській області буде проблема, і в частині Дніпропетровської області". "Скажіть, будь ласка, я можу на таке піти? Ні, не можу», - заявив О.ДУБИНА.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня на брифінгу в Києві голова правління НАК "Нафтогаз України" О.ДУБИНА заявив, що НАК не зміг виконати пропозицію ВАТ «Газпром» про транзит російського газу в напрямку ГВС "Суджа" в обсягу 76 млн. кубометрів, оскільки це призвело б до обмеження постачань газу Одеській, Луганській, Донецькій, і частково Дніпропетровській областям.

«Фахівці «Газпрому» підготували чергову перевірку. ми подали свої пропозиції: дайте той самий обсяг, тільки через ГВС "Пісарєвка" і ГВС «Валуйки»», - сказав він.

При цьому О.ДУБИНА додав, що «сьогодні виконати ті пропозиції "Газпрому", на жаль, газотранспортна система України не то що не спроможна, а якщо нам виконати, то доведеться залишити без газу Одесу, Луганську, Донецьку і частково Дніпропетровську області».

Також він відзначив, що «ухвалене рішення веде до подальшого нагнітання обстановки.

Сьогодні, 14 січня, на брифінгу в Кабінеті Міністрів О.ДУБИНА повідомив: «Сьогодні ми одержали від «Газпрому» ту саму заявку, яка була й учора, – відкрити газовий потік по «Суджі» і довести його до «Орловки». На жаль, відповіли те саме – що ми сьогодні цього зробити не можемо, щоб не залишити без газу наші регіони. Тому ситуація, яка була вчора (з транзитом – УНІАН), вона залишається й сьогодні», – сказав О.ДУБИНА.