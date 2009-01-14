У ДТП загинув брат народного депутата від Партії регіонів

Сьогодні вранці під Переяслав-Хмельницьким Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув брат одного з народних депутатів України п`ятого скликання від Партії регіонів.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, також в результаті ДТП загинуло ще дві особи. За інформацією співрозмовника агентства, трагедія сталася близько 9.00. За попередньою інформацією, автомобіль «Сузукі» під керуванням громадянина Італії виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом, який їхав у напрямку Києва.

Також, як стало відомо, в цьому мікроавтобусі була знайдена велика сума грошей – приблизно 6 млн. грн.

У ГУ МВС України у Київській області факт ДТП підтвердили, але подробиць поки що не повідомили.