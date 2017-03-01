Джонсон: Британія і Польща на 100% підтримують Україну в боротьбі проти російської агресії

Про це у своєму Twitter написав глава МЗС Британії Борис Джонсон.

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"У Києві в рамках спільного візиту з польським міністром закордонних справ Ващиковським хочемо показати Україні, що ми на 100% підтримуємо українців у боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня проходить спільний візит в Україну глави МЗС Британії і Польщі Бориса Джонсона та Вітольда Ващиковського.

На порядку денному буде розглядатися питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, стан з правами людини в тимчасово окупованому Росією Криму, тривалий процес реформ, відносини Україна-ЄС, а також перспективи переговорного процесу в "Нормандському форматі".

Джонсон вже встиг поснідати у піцерії «Ветерано», яку відкрили ветерани АТО.