Джонсон: Ми ніколи не приймемо окупацію Криму, тиск на Росію необхідно посилювати

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передає "ЕвроПравда".

"Ми ніколи не приймемо окупацію Криму. Тиск на Росію потрібно посилювати, а не зменшувати", - сказав Джонсон.

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Джонсон також зазначив, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ. "І світ повинен почути це повідомлення", - додав він.

Раніше Джонсон заявляв, що Британія буде наполягати на необхідності збереження санкцій проти Росії.

Санкції проти РФ були введені Євросоюзом в березні 2014 року. У вересні 2016 року Євросоюз на півроку, до 15 березня 2017 року, продовжив санкції проти 146 осіб та 37 організацій за агресію проти України.

Крім того, Євросоюз продовжив дію економічних санкцій проти РФ до 31 липня 2017 року.