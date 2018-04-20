Кличко: Омельченко знав про моє бажання стати мером ще за рік до початку кампанії

Як ви оцінюєте свій передвиборчий досвід?

Власний досвід - це дуже цінна штука, його неможливо взяти з книжок, зі спілкування з друзями, його неможливо купити за гроші. Це те, що необхідно прожити самому, пройти самому. Важко переоцінити той досвід, який я здобув за два місяці виборчої кампанії, поза сумнівів він допоможе мені з найбільшою ефективністю реалізувати свої плани.

Ви відчули смак реальної політики?

Політика - інструмент, завдяки якому дуже багато можна змінити зсередини. Я це знаю, і я відчуваю, що можу це зробити. Відчуваю, що зможу конвертувати свої сили, енергію, контакти, досвід на благо того міста та країни, з якими пов’язую своє майбутнє.

А Віктор Андрійович Ющенко вже пропонував вам якусь посаду?

Офіційних пропозицій не було, а особисті розмови з Президентом я не вважаю за можливе переказувати пресі.

Ваші стосунки з Леонідом Черновецьким мали якусь передісторію?

Я був знайомий з Леонідом Михайловичем, але всі наші стосунки полягали у вітаннях при якихось зустрічах.

Щодо мене з боку Черновецького йшла коректна компанія. Я думаю, так само Черновецький може сказати про мене. А стосовно попереднього мера, ті заходи, до яких він вдавався, - це найгірші прояви української політики.

Цікаво, що сьогодні більшість політиків, як флюгери, ідуть за вітром. Олександра Олександровича підтримали всі партії та блоки, а як тільки стало зрозуміло про перемогу Черновецького, вони з тими самими прапорами вийшли під мерію підтримувати прихід Черновецького.

Може, Сан Санич, думав, що Ви так, погуляти вийшли, а не серйозно на посаду мера націлюєтеся?

Я не виходжу просто так погуляти. Враховуючи нормальні стосунки, які мене пов’язують з людиною, яка може стати моїм конкурентом, я доводжу до його відома, запитую думку, прислуховуюся, але рішення приймаю сам. Олександру Омельченку було відомо про моє бажання балотуватися ще за рік до початку передвиборчої кампанії.

Вам допоміг досвід спортивної кар’єри в політиці? Підготовка до публічних виступів - це ті ж самі щоденні тренування, кількість підходів та повторень?

У спорті, боксі дуже багато паралелей. Я дуже багато запозичив зі свого спортивного досвіду. Цілеспрямованість та настійливість, здатність ставити нові цілі політику потрібні не менше, ніж спортсмену. Свій найперший двобій у боксі я програв. Так само в політиці... Хоча я не програв, але і не став переможцем. І це додає мені стимулу працювати далі.

У Вас є іміджмейкери, ті, хто працює з риторикою?

Немає. Я не виключаю, що з часом хотів би мати таких консультантів. Мені допоміг досвід, я провів тисячі зустрічей, виступів протягом спортивної кар’єри та громадської діяльності. І, готуючись до таких зустрічей, я завжди продумував, які месиджі мають бути закладені в моїх виступах. Під час кожної зустрічі я намагався емоційно “доторкнутися” до кожного слухача. Тому мої публічні виступи під час кампанії визнані вдалими.

А ви вивчаєте досвід Шварценегера? Він Вас надихає?

Так.

І ви ставите такі самі амбітні цілі, як він?

Коли я ще був підлітком, у моїй кімнаті висів портрет Шварценегера, він тоді був актором, який досяг величезних успіхів у спорті. Він був для мене сильним, вольовим, позитивним героєм, який завжди перемагає. Такий він у кіно, і такий у житті. Я знайомий зі Шврценеггером. У нас багато спільних друзів. Уперше я познайомився з ним п’ять років тому на одному кінофестивалі, а потім я проходив у Каліфорнії підготовку до змагань, де він живе, ми часто зустрічалися. Він запрошував мене на ланчі. Коли в Україні розпочалися президентські вибори, ми багато дискутували. А після виборів зустрічалися та обговорювали результати виборів.

А ви не розпитували його про політичний досвід?

Зізнаюся, я комплексував його про це запитувати. Але я дуже уважно вивчав його досвід з публікацій, книжок. Колись я подарував йому свою книжку, мою автобіографію на німецькій мові, де я серед своїх підліткових кумирів я називав його. Для нього це було приємною несподіванкою.

Ви буде балотуватися на наступні вибори мера?

Так, балотуватимусь. Я провів більш як дві сотні зустрічей, на кожній я пояснював своє бачення розвитку Києва. Я звик втілювати свої слова в життя. Усі свої обіцянки я втілюватиму в життя, наскільки можна, незалежно від політичних розкладів.

Ви спиратиметеся на кадрову команду “Пори” - ПРП?

Не лише. У мене є зв’язки з найкращими вітчизняними та закордонними експертами в різних суспільних сферах. Я давно готувався до цього кроку. Я працював із фахівцями київського комунального господарства та експертами з містобудування. У кожному напрямку міської політики в мене є команда, здатна вирішувати питання розвитку міста. Але, звичайно, неможливо бути добрим фахівцем, не маючи свого загального бачення з усіх проблем.

А спорт?

Спорт це назавжди. Це те, що я робитиму за будь-яких умов, бо це здоров’я, настрій, зовнішній вигляд жителів. Незабаром ми відкриваємо спортивний комплекс, планую, що їх буде мережа. Це комплекс за західним зразком, на кілька тисяч абонентів, а якість послуг не гірша, ніж в елітних. Те, що є в Києві, - десяток елітних статусних клубів, - це нікуди не годиться. Відсутність конкуренції породжує ці божевільні ціни. Ситуація зміниться.

Коли Вас запитували про бізнес, казали про якусь промоутерську кампанію, потім казали, що у вас є частка в Укргазбанку, є свої НПЗ. Так що у Вас там є?

Я під час кампанії сам багато всього нового про себе довідався. Мені приписували то казино та нічні клуби, то автозаправки, то виробництво горілчаних виробів. Насправді ж, я засновник компанії “К2”, яка займається купівлею та продажем спортивних телевізійних прав, організацією та проведенням спортивних двобоїв, і це основний бізнес. Я делегував свої повноваження топ-менеджерам. Розвитком цієї компанії займаються фахівці, він не потребує моєї постійної присутності.

Лана Самохвалова