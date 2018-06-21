Російська казочка про білого газового бичка

Здається, рік Бика наклав потужний відбиток на дискурс верхівки російського політикуму і Газпрому (а це – одні й ті самі люди). Зокрема – царюючого прем’єр-міністра РФ Володимира Путіна. Протягом двох тижнів топ-спікери нашого північно-східного сусіда торочать і торочать безкінечну і набридливу казочку про білого газового бичка. Бичка українського походження, який, звісно, уперто не пропускає в Європу російський газ.

Чергова порція цього одноманітного, немов газоносна тундра Ямалу, російського фольклору прозвучала в інтерв`ю Путіна Першому каналу німецького телебачення "АРД".

Спробуємо змоделювати діалог, який міг би відбутися між ВВП (не плутати з внутрішнім валовим продуктом) і ЗГ (мається на увазі здоровий глузд).

ВВП: "Україна, по суті, влаштувала газову блокаду Європі. Навіщо? У боротьбі за те, щоб одержати неринкові, низькі ціни на газ, який купується у нас".

ЗГ: Як можна заблокувати те, чого немає? Росія свідомо подала крихітну порцію газу через завідомо неможливий транзитний маршрут. Знехтувавши тим самим власні контракти з країнами ЄС. І тепер тягне бідолашного білого газового бичка за хвоста, втретє подаючи нереальну заявку на транзит того, що не транзитується. З якого дива Україна має відключати тепло людям у власних містах-мільйонниках? А за неринкові ціни на газ явно бореться саме Росія. Тільки не за низькі, а за завищені, причому, не по-дитячому.

ВВП: "Ми не зацікавлені в тому, щоб припиняти наші поставки споживачам. Ви тільки вдумайтеся: навіщо нам це робити? У нас довгострокові контракти з нашими європейськими споживачами, і вони справно платять гроші. Навіщо ж нам займатися самогубством і припиняти туди поставки?".

ЗГ: Навіщо припиняти поставки газу в Європу? Теж знайшов екс-підполковник біном Ньютона. Справді, європейці нині платять справно – і багато. Але заковика в тому, що ціна на газ прив’язана до ціни на нафту з лагом у півроку. А тому з другого кварталу платитимуть за газ вдвічі менше. Тому що ціни на нафту геть обвалилися. Зараз, коли Росія не дає газ у Європу, європейцям доводиться використовувати нафтопродукти для опалення, зварювання тощо. Більший попит – вищі ціни. І на нафту, і на прив’язаний до неї газ. Крім того, Путін має на увазі якщо не прибрати до рук українську ГТС, яка давно Росії більмом в оці, то принаймні укоськати Європу на Північний та Південний потоки. Вони обійдуть Україну (вона ж, типу, ненадійний транзитер!) і дадуть російському монополістові можливість дерти з європейців ще більше. А ще викручування рук українцям та європейцям повинне, за задумом ВВП, дати Росії суперумови як продажу, так і транзиту газу. Таким чином, щодо самогубства Путін явно перебільшує. Більше схоже на душогубство: в Європі вже кілька людей насмерть замерзли.

ВВП:„Нові транзитні країни, що з`явилися після розпаду СРСР, намагаються використовувати своє монопольне транзитне положення, щоб одержати дешеві ціни на газ, насамперед, - нижче ринку".

ЗГ: Уже б чий білий газовий бичок мичав, а чий – мовчав! Увесь світ сходиться на тому, що російський газовий монополіст використовує своє монопольне становище безпрецедентним чином. Для отримання дорогих цін на газ – вище ринку.

ВВП: "Це все ми робимо не тільки в інтересах російської сторони, але й в інтересах європейських споживачів. Я хочу, щоб європейські споживачі, громадяни європейських країн знали про це і розуміли це".

ЗГ: Як благородно: „Газпром” морозить європейських споживачів, вибиваючи з них побільше бабок за газ та нафту – і все це заради їхнього ж блага. Правильно! Вже час позбавити тих зажертих європейців зайвого ожиріння!

ВВП: „Україна хоче виглядати, як цивілізована європейська держава і не повинна закривати свій транзит у європейські держави, незважаючи на своє бажання одержати європейський газ за цінами нижче світових".

ЗГ: Так, Україна справді хоче виглядати як цивілізована європейська держава і не збирається на догоду новітнім маніпуляторам „білим газовим бичком” змушувати одеситів, харків’ян або запоріжців у власних домівках кутатися в кожухи та труситися з холоду. Про ціни – див. вище.

ВВП:"Потрібно, щоб Європа дала ясний, зрозумілий сигнал, - не Росії сигнал про те, що ми маємо віддавати за безцінь свій товар, а Україні - сигнал про те, що вона має поводитися цивілізовано".

ЗГ: Авжеж, у Путіна та Ко за безцінь хіба що минулорічного снігу дрібочку отримаєш. А Україна поводиться надцивілізовано уже хоча б тому, що відповідає на відверті знущання Кремля парламентською лексикою. Але, здається, скоро „Наш дом – Газпром” допроситься „ясного, зрозумілого” сигналу як від України, так і від Європи у непарламентській вербальній формі.

ВВП:"Потрібно ці транзитні країни позбавити ілюзій. Якщо хочете, як говориться, потрібно позбавити дівчат ілюзій - у наречених є вибір".

ЗГ: Та давно позбулися ілюзій в Україні, пане Путін. Тим паче, що ваше невимушене розірвання в односторонньому порядку міжурядового газового меморандуму зайвий раз підкреслило основний принцип вашої зовнішньої політики. Він також формулюється у матримоніальних термінах: „наречений обіцяв – не значить одружився”.

P.S. На жаль, діалог ВВП із ЗГ в даний час видається суто теоретичною можливістю. Надто вже затуляють об’єктивний погляд йому „національні інтереси”, або, принаймні, те, що він під ними розуміє. Тому і маємо „білого бичка” замість повноцінного діалогу. Але якщо розуміння національних інтересів надто сильно розійдеться із здоровим глуздом – чекай біди. І для України, і для Європи, і для самої Росії...

Микола Писарчук