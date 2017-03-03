Найближчим часом буде оголошено про виклик Клименка до прокуратури – Матіос

Про це йдеться у листі головного військового прокурора Анатолія Матіоса до редакції газети «Вести», скан-копію якого оприлюднено на його сторінці у Facebook.

«Найближчим часом орган досудового розслідування оголосить про офіційний виклик підозрюваного Клименка О.В. до прокуратури з метою проведення з ним необхідних процесуальних та слідчих дій», - повідомив Матіос і додав, що повідомлення про виклик буде опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр».

Також у листі зазначається, що, «зважаючи на родинні зв’язки керівництва газети «Вести» з підозрюваним Клименком О.В.», у Головній військовій прокуратурі ГПУ вважають за необхідне направити копію виклику до редакції.

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***Клименко очолював Державну податкову службу України у період з листопада 2011 року по грудень 2012 року, Міністерство доходів і зборів України - з грудня 2012 року до кінця лютого 2014 року. Після Революції гідності він втік з України.

1 березня Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо Клименка.

Як заявляв Матіос, Клименко у період з квітня 2012 року по вересень 2013 року, у складі створеної і очолюваної екс-президентом України Віктором Януковичем злочинної організації, «зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».