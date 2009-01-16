Комуністи і регіонали підозрюють, що Вакарчук зловживає

8 народних депутатів України, серед яких «регіонали” Микола КОМАР та Едуард ПАВЛЕНКО, звернулися із запитами до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА стосовно ігнорування вимог Закону України «Про вищу освіту» та «зловживання владними повноваженнями» міністром освіти і науки України Іваном ВАКАРЧУКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, даний депутатський запит на засіданні парламенту зачитав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

З аналогічним запитом група народних депутатів, серед яких Дмитро ТАБАЧНИК (фракція Партії регіонів), Олександр ГОЛУБ (фракція КПУ), звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.