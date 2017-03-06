Через захоплення українських підприємств в ОРДЛО США і ЄС можуть ввести санкції - Єлісєєв

Про це Костянтин Єлісєєв повідомив в ефірі телеканалу "Інтер", передає РБК-Україна.

За словами Єлісєєва, мова йде дійсно про захоплення, рейдерство з боку російської сторони, російських бойовиків.

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"Звичайно, це рейдерство жодною з цивілізованих країн світу не визнається. Ми вже сьогодні маємо чітку позицію і країн-членів ЄС, і Сполучених Штатів Америки про невизнання - це перший етап. Другий етап – це запровадження точкових санкцій проти тих власників і тих компаній (зокрема, російських), які можуть у перспективі стати власниками українських підприємств. По-третє, будуть створені такі умови, що ці підприємства фактично не зможуть працювати. Як наслідок, безробіття, вони перейдуть в занепад", - сказав він.

"Тому я хотів би, щоб ці російські прихильники і російські бойовики сто разів подумали перед тим, як здійснювати цей абсолютно незрозумілий і абсолютно неконструктивний крок", - додав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій.

За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.

У середу, 1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.