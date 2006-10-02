Робоча група зі створення широкої коаліції завершила свою роботу і відтепер все залежатиме від того, чи зможуть лідери політичних сил погодити розбіжності, що залишились.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член робочої групи, представник «Нашої України» Анатолій КІНАХ.

За його словами, сьогодні робоча група завершила свою роботу, але не вдалось погодити принципові позиції щодо включення положень Універсалу національної єдності до коаліційної угоди.

За його словами, комуністи залишились на своїх позиціях. «Ми на сьогоднішній день робимо паузу, але ми вважаємо, що на цьому тижні необхідно завершувати роботу і виходячи із принципових позицій (по Універсалу) буде залежати результат», - сказав А.КІНАХ, пояснивши, що пауза береться для того, щоб лідери могли погодити проблемні моменти. «Поки не буде погодження на політичному рівні, робоча група засідання проводити не буде, вона не розпущена, але вона робить паузу в своїх засіданнях», - сказав А.КІНАХ.

Він зауважив, що робоча група виконала завдання в межах своїх повноважень, погодивши ті пункти, які є в сфері її повноважень.

Він зазначив, що питання, які залишились неузгодженими, необхідно розглядати як на фракціях, так і на засіданнях партій. Він нагадав, що «Наша Україна» наполягає на тому, щоб партнери діяли послідовно і оскільки вони підписали Універсал національної єдності мають передбачити його в угоді.

Як повідомлялося, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО підписав Універсал національної єдності, відмовившись ставити підпис під пунктами, в яких йдеться про адміністративно-територіальну реформу, статус мови, підтримку прагнень створення унітарної церкви, реформування податкової системи шляхом введення податку на нерухомість, створення ринку землі та вступу до НАТО.