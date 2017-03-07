Плотницький заговорив про корупцію в РФ через недостатнє фінансування "ЛНР" – ІС

Як повідомляє група «Інформаційне спротив», в ході наради керівного складу «ЛНР» Плотницький в якості прикладу вказав, що в 2017 році на фінансування проектів з ремонту і підтримки доріг «ДНР» виділяється 200 млн. руб., тоді як для «ЛНР» передбачено лише 60 млн. руб.

Читайте такожОБСЄ чекає від Захарченко та Теслярської пропозицій щодо виконання "Мінська", ватажки "Л/ДНР" вже відгукнулися

На думку Плотницького, така ситуація викликана корупцією в міністерстві економічного розвитку РФ, що відповідає за фінансування життєдіяльності псевдореспублік, і здатністю «нечесно вирішувати питання з росіянами» з боку керівництва «ДНР».

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними «ІС», на окупованій території Луганської області ватажки "ЛНР" почали конфіденційне обговорення зміни керівництва республіки".