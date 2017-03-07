Плотницький заговорив про корупцію в РФ через недостатнє фінансування "ЛНР" – ІС

09:59, 07 березня 2017
Політика
926 0

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький незадоволений низьким рівнем фінансування «республіки» з боку Росії в порівнянні з «ДНР».

Плотницький подаловался на недостатнє фінансування з боку РФ / фото ghall.com.ua

Як повідомляє група «Інформаційне спротив», в ході наради керівного складу «ЛНР» Плотницький в якості прикладу вказав, що в 2017 році на фінансування проектів з ремонту і підтримки доріг «ДНР» виділяється 200 млн. руб., тоді як для «ЛНР» передбачено лише 60 млн. руб.

Читайте такожОБСЄ чекає від Захарченко та Теслярської пропозицій щодо виконання "Мінська", ватажки "Л/ДНР" вже відгукнулися

На думку Плотницького, така ситуація викликана корупцією в міністерстві економічного розвитку РФ, що відповідає за фінансування життєдіяльності псевдореспублік, і здатністю «нечесно вирішувати питання з росіянами» з боку керівництва «ДНР».

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними «ІС», на окупованій території Луганської області ватажки "ЛНР" почали конфіденційне обговорення зміни керівництва республіки".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#ЛНР#Плотницький