Яценюк: не можна триматися за трубу, як за святу корову

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (“Наша Україна – Народна самооборона”) вважає, що створення газового консорціуму за певних умов може бути економічно вигідним для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на каналі “Інтер”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “модель, за якою Українська держава володіє абсолютним контрольним пакетом акцій в такому консорціумі, модель, за якою Українська держава буде мати доступ до газу як до ресурсу в Росії - до свого газу в своїх свердловинах на її території і до кінцевих споживачів, які знаходяться на території Європи, є економічно обгрунтованою”. За його словами, при таких умовах консорціум необхідно створювати.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ідея створення газового консорціуму неоднозначно сприймається в українському суспільстві. В той же час він додав, що “не можна триматися за трубу, як за таку річ, яка є певною святою коровою”. За його словами, необхідно створювати консорціум, де 51% газотранспортної системи має залишитися у власності України. Він додав, що, в той же час, Україна повинна мати активи в російському “Газпромі”, а від Європи отримати доступ до системи енергетичної безпеки.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що такий підхід був би в інтересах України. В той же час, додає він, “але не в сьогоднішній надмірній політизації, коли цю річ будуть використовувати тільки для одного - зміни геополітичних акцентів, а не для реального заробітку Української держави”. Він підкреслив, що Україна не має бути “васалом для одних чи інших” при вирішенні питань, а виходити суто із власних національних інтересів.

Як повідомляв УНІАН, Росія, зокрема, пропонує створити консорціум для закупівлі технологічного газу, щоб розділити ризики за транзит, заявив під час телефонної прес-конференції прес-секретар російського прем`єр-міністра Дмитро ПЕСКОВ.

“Росія не готова брати на себе всі ризики за постачання, а тому запропонувала партнерам розділити їх”, - сказав він.

За словами Д.ПЕСКОВА, такий консорціум можна створити доволі швидко. При цьому він повідомив, що найближчим часом “Газпром” запропонує приєднатися до консорціуму великим європейським газовим компаніям, зокрема E.On і Ruhrgas.

“Газ належатиме консорціуму, і це буде свого роду гарантією, що він не буде вкрадений з труби”, - сказав прес-секретар російського прем`єра.

“Якщо консорціум буде створений, то ціну (газу) можна буде погодити за декілька годин”, - сказав Д.ПЕСКОВ.

З ініціативою передати Україні технологічний газ від імені Міжнародного консорціуму європейських країн виступив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.