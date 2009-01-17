На газовому саміті у Москві Медведєв почав з найголовнішого

У Москві почалася Міжнародна конференція глав держав і урядів з питання постачання російського газу європейським споживачам.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи саміт, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ зазначив, що цей захід має стати майданчиком для вироблення колективного рішення з відновлення транзиту газу.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що сьогодні не найголовніше - шукати винних у ситуації, що склалася. На його думку, в першу чергу потрібно знайти шлях для розв’язання газової суперечки і створити ефективний міжнародний механізм, який в майбутньому не дозволить повторитися даній ситуації.

Він наголосив, що такий механізм має забезпечувати надійний механізм транзиту російського газу до Європи.

У саміті беруть участь делегації ряду країн. Зокрема, вірменську делегацію очолює Президент Вірменії Серж САРГАСЯН, білоруську – прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ, делегацію Боснії і Герцеговини – голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Ніколо ШПІРИЧ, казахську делегацію – прем`єр-міністр Казахстану Карим МАХІМОВ, молдавську – прем`єр-міністр Молдови Зінаїда ГРЕЧАНА, сербську – прем`єр-міністр Сербії Мірко ЦВЕТКОВИЧ, турецьку – заступник прем`єр-міністра Туреччини Назим ЕКРЕН, чеську – міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін РЖІМАН, словацьку – міністр економіки Словаччини Любомир ЙАГНАТЕК.

Європейську комісію представляє комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Українську делегацію очолює прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Також до складу делегації входять міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН і голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

Президента України представляє Уповноважений глави держави з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.