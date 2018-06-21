«Газова війна» добігає кінця?

Схоже, суперечка про постачання енергоносіїв між Києвом і Москвою вийшла на фінішну пряму: Путін обіцяє Тимошенко 20-відсоткову знижку на газ, але за однієї умови. Євросоюзові тим часом залишається чекати закінчення «торгів». Скликаний нашвидкоруч енергетичний саміт в Москві закінчився нічим. Проблему постачань газу до Європи в черговий раз вирішували у вузькому крузі Путін і Тимошенко. І, схоже, домовилися - вже завтра вони планують підписати «повний пакет» газових угод.

Перший раунд – «говорили-балакали» Декларативний характер саміту став зрозумілий ще до його початку. Анонсований як зустріч голів держав і урядів чи не всіх країн - споживачів і транзитерів російського газу, саміт за день до проведення раптом стали називати конференцією. А список учасників уточнювався і тримався у секреті від преси до останніх хвилин.

Врешті Європу представляла лише делегація з Чехії (ця країна сьогодні головує в ЄС) і один міністр економіки Словаччини. З президентів, крім самого Дмитра Медведєва, на конференцію приїхав лише лідер Вірменії Серж Саргсян. Утім, його присутність можна назвати притягнутою за вуха – Вірменія хоч і залежить від російського газу, але одержує його зовсім з іншої труби, і відтак, має лише віддалене відношення до останньої газової суперечки України і РФ.

З пострадянських країн конференцію відвідали також прем`єр-міністри Білорусі, Молдови і Казахстану. Замикав вузьке коло прибулих до Москви прем`єр хоч і не пострадянської, але все таки дружньої щодо Кремля Сербії, а також чиновники рангом нижче - з Туреччини та Боснії і Герцеговини.

Головною ланкою цієї зустрічі була українська делегація на чолі з Юлією Тимошенко. Вона прибула на «саміт» в Кремль після короткого спілкування з Володимиром Путіним у Будинку уряду РФ. З ним же вона зустрілася і після, але вже віч-на-віч, що додатково показало - «саміт» проводився не стільки з метою вирішити проблему, скільки знову поговорити про неї.

На підсумковій прес-конференції в Єкатерининському залі Кремля російський президент Медведєв резюмував – «головне, що вдалося зробити, це відкрито, абсолютно в конструктивній доброзичливій манері обмінятися враженнями про газову кризу, яка існує в Європі».

З конкретних пропозицій він озвучив лише кілька моментів. По-перше, необхідність розробки нових міжнародних документів замість Європейської енергетичної хартії (щоб відвернути газові суперечки в майбутньому). По-друге, можливість відкриття для України безвідкличного акредитиву в одному з банків Європи як гаранта "Газпрому" в разі незаконного відбору газу Україною (що вирішило б сьогоднішню газову суперечку між Москвою і Києвом). Росія, заявив Медведєв, готова навіть допомогти Україні в отриманні такого акредитиву на суму близько 1 мільярда доларів. І, по-третє, - постачання російського газу в Україну повинні здійснюватися без посередників і за ринковою ціною. За словами Медведєва, враховуючи прив`язку цін на газ до падаючих цін на нафту, такі розрахунки можуть бути вигідніші для України, ніж якісь особливі домовленості.

Другий раунд – за закритими дверима

Але, судячи з усього, спецціни на газ для України все ж таки залишаться. Принаймні, до такого висновку підштовхує результат 5-годинного тет-а-тету Тимошенко з Путіним, який відбувся вже після кремлівських бесід у широкому форматі.

У переговорах голів урядів, крім прем`єрів двох країн, брали участь керівники "Газпрому" і "Нафтогазу України" Олексій Міллер і Олег Дубина. Зустріч закінчилася далеко за північ. Судячи з утомленого виду парламентерів, газова суперечка вирішується непросто. Як свідчить близьке до переговорного процесу джерело, сторони налаштовані цілком конструктивно. Проте укласти угоду з ходу заважає тотальна недовіра - обговорювати доводиться кожну деталь майбутньої «газової» угоди.

Літак українського прем`єр-міністра узяв курс на Київ на початку третьої години ночі. І хоча про конкретні результати говорити ще рано – до Києва Тимошенко полетіла, взявши з Путіна попередню обіцянку про ціну на газ для України. Російський прем`єр пообіцяв 20-відсоткову знижку на блакитне паливо в 2009 р. Щоправда, за однієї умови – якщо Росія платитиме стару транзитну ціну через територію України. А перехід безпосередньо на ринкові ціни запланований на 2010 рік.

Тим часом замерзаючій без російського газу Європі залишається поки тільки чекати. Не дивно, що енергетичною конференцією в Москві ЄС залишився незадоволений - розраховувати на відновлення постачань блакитного палива він може лише після підписання всього пакету газових угод між Києвом і Москвою.

Утім, є надія, що до цього моменту залишилися лічені години. Як повідомила журналістам прес-секретар Тимошенко, документи, що фіксують ціну на газ для України і транзит через її територію до Європи, будуть підписані вже в понеділок, 19 січня. Зараз над ними працюють у «Нафтогазі України» та «Газпромі». Останньою крапкою в газовій суперечці обіцяє стати чергова зустріч Путіна і Тимошенко, запланована в Білокам`яній на завтра.

Роман Цимбалюк, Москва. Фото автора і Олександра Прокопенка / УНІАН.