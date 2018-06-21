Віхи тижня: безцінна Тимошенко, публічний Фірташ і Україна без Європи
Війну нервів українська сторона, схоже, виграла... Банковій взагалі якось не щастить цього року... Янукович заїкається про можливість імпічменту Президента...
Європа з неприхованим роздратуванням чекає розв`язки російсько-української газової війни. Верховна Рада формально відмовилася від зимових канікул, а Віктор Янукович в черговий раз підняв на щит ідею відставки уряду Тимошенко. Політики, які колись були «любими друзями» Ющенка, займають антипрезидентські позиції.
|Віктор Ющенко і Дмитро Медведєв
Віктор Ющенко скористався ситуацією, щоб нагадати, що ніколи не мав відношення до «вонючих газових справ», а високопоставлені співробітники президентського Секретаріату активно розвивали тезу про взаємозв`язок прагнення Росії встановити контроль над українською газотранспортною системою і можливою спробою імпічменту глави держави. Мовляв, у цьому інтереси Кремля і Тимошенко співпадають. Поки важко сказати, наскільки мають рацію професійні критики прем`єра з Банкової, але реалізація домовленості глав урядів Росії і Німеччини Володимира Путіна і Ангели Меркель про створення групи експертів для перевірки якості роботи вітчизняної ГТС стане першим тривожним дзвінком для України. Заради перспектив інтернаціоналізації контролю над газотранспортною системою нашої країни в Кремлі готові на деякий час відступити від тактики лобових атак на нашу «трубу».
|Прем’єр-міністри Юлія Тимошенко та Володимир Путін перед початком зустрічі у Москві, 17 січня 2009 р.
Російсько-українська газова війна примусила Дмитра Фірташа відкрити карти і вийти на люди. Раніше небагатослівний співвласник компанії RosUkrEnergo набирає публічності просто на очах. З усього видно, йому є що втрачати, тому Україну чекає новий виток інформаційної громадянської війни. Втім, раз парламентську комісію з розслідування функціонування ГТС очолила представник Партії регіонів Інна Богословська, уряду так чи інакше потрібно готуватися до виклику до парламенту для словесної екзекуції. Засмаглі законодавці, які повернулись після відпочинку, захоплено шукають винних у кризових явищах в економіці країни, і питання тільки в тому, яка схема покарання винних буде втілена в життя. Віктор Янукович традиційно наполягає на звільненні уряду і чомусь боязко заїкається про можливість імпічменту Президента. 15 січня 408 парламентаріїв проголосували за закон про тимчасові слідчі комісії, показавши гнітючо низький рівень підтримки Президента в парламенті. Мабуть, Віктор Федорович чекає, що йому піднесуть владу на тарілочці, і забуває, що співвідношення сил у депутатському корпусі не на користь Партії регіонів. Зате Володимир Литвин, звичний до маневрування між різними центрами сили, відставку Кабміну не підтримує, зате не виключає окремі ротації у виконавчій владі. Логіка зрозуміла - Блоку Литвина теж необхідно увійти до складу уряду, хай як би скромно не поводився Володимир Михайлович.
|Петро ОЛІЙНИК
Євген Магда