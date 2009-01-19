У Кличка знають, чим загрожує затягування бюджетного процесу

Зволікання з ухваленням головного фінансового документа столиці негативно позначиться на її розвитку. У цьому переконаний депутат Київради від Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Затягування бюджетного процесу – це непобудовані школи, дитячі садки, невідремонтовані дороги, некуплені медикаменти, ненадана соціальна допомога. Це ігнорування вимог киян», - заявив депутат.

До проекту бюджету Києва та Програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік сам Дмитро Андрієвський вніс більше 100 пропозицій.

«Ці пропозиції – результат звернень керівників громадських приймалень та керівників районних освітніх та медичних закладів. Мешканці міста найчастіше просять відремонтувати школи, дитячі садки, облаштувати дитячі та побудувати спортивні майданчики. Таких пропозицій 48. Також міську владу просять виділити кошти на ремонт житлових будинків, електромереж та мереж водовідведення. Непокоїть киян і доля зелених зон, які просять облаштувати. Все це – нагальні потреби мешканців міста, які мають бути враховані у бюджеті Києва на 2009 рік», - зазначив Дмитро Андрієвський.