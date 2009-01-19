Путін: Газпром отримав вказівку почати транзит газу до Європи

«В результаті напружених і тривалих переговорів досягнуті домовленості щодо всього комплексу питань, пов`язаних з постачаннями газу до України і транзиту газу до Європи». Про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін кілька хвилин тому під час підписання газових угод між Києвом і Москвою.

«Газпром отримав вказівку почати постачання по всіх пропонованих Україною напрямах транзиту і в повному обсязі», - додав Путін.

За словами прем`єра РФ, підписані довгострокові контракти – на 10 років – на постачання газу Україні, ціна якого визначатиметься за європейською формулою вже з 1 січня 2009 року і транзит газу, також за європейською ціною, підкреслив Путін.

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко додала, що Росія на цей рік зробила Україні знижку на вартість газу – 20% від європейської ціни. У свою чергу Україна зберегла для Росії тариф на транзит газу на рівні 2008-го року.